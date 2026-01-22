Guardie di Città: due interventi decisivi a Pisa tra rapina sventata e incendio evitato

Written by admin• 1:01 pm• Pisa, Cronaca

PISA – L’Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città si conferma una presenza attiva e qualificata sul territorio pisano, svolgendo un ruolo centrale nel sistema di sicurezza integrata e nella collaborazione con le Forze dell’Ordine, in attuazione del protocollo ministeriale “Mille Occhi sulla Città”.

Proprio nell’arco delle ultime 24 ore si sono verificati due episodi significativi che testimoniano l’efficacia del presidio sul territorio, la professionalità degli operatori e l’importanza della sinergia tra vigilanza privata e forze di polizia.

Il primo intervento è avvenuto nella mattinata di ieri presso la stazione del People Mover dell’aeroporto di Pisa. Alcune Guardie di Città, fuori servizio e in attesa dell’inizio di un corso di security aeroportuale, sono intervenute intorno alle 10.15 dopo aver udito le urla di una donna che chiedeva aiuto nei pressi dell’area del Pisa Mover. La vittima ha riferito di essere stata accerchiata da tre individui che le avevano sottratto circa 1.000 euro in contanti. Alla vista delle guardie, i rapinatori si sono dati alla fuga, ma uno di loro è stato raggiunto e bloccato, per poi essere consegnato alla Polizia per gli accertamenti del caso. L’episodio è stato immediatamente segnalato alla centrale operativa dell’Istituto, che ha attivato la Polizia di Frontiera. Le immagini della videosorveglianza hanno successivamente confermato la dinamica dei fatti.

Il secondo episodio si è verificato nella notte, durante un ordinario servizio di vigilanza in centro città. Una pattuglia, intervenuta a seguito di un allarme proveniente da un’attività di via del Castelletto, ha notato alcuni cassonetti in fiamme in un’area particolarmente sensibile, a ridosso di negozi, vetrine e abitazioni. Valutato il rischio di propagazione dell’incendio, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono giunti rapidamente sul posto e hanno evitato conseguenze più gravi.

I due interventi mettono in evidenza il valore del controllo costante del territorio, della formazione continua del personale e della collaborazione operativa con le Forze dell’Ordine, elementi cardine del protocollo “Mille Occhi sulla Città”.

Il presidente e security manager del Corpo Guardie di Città, Mariano Bizzarri Ollandini, ha espresso un ringraziamento alle guardie coinvolte per la professionalità, il coraggio e l’alto senso di responsabilità dimostrati, anche al di fuori dell’orario di servizio.

