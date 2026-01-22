Campo Santo Monumentale, finanziamento da 100mila euro per un video immersivo

Written by admin• 1:07 pm• Pisa, Attualità, Cultura

Pisa punta sulla valorizzazione digitale del sito UNESCO

PISA – Il Comune di Pisa ha ottenuto dal Ministero del Turismo un finanziamento di 100mila euro per il progetto “Viaggio nel tempo del Campo Santo Monumentale”, un’iniziativa che mira a rinnovare l’esperienza di visita attraverso un video immersivo di ultima generazione.

L’opera multimediale accompagnerà i visitatori in un percorso storico ed emotivo che ripercorre le principali tappe della storia del Campo Santo Monumentale: dalla fondazione al devastante incendio che danneggiò gli affreschi, fino al lungo e meticoloso lavoro di restauro e alla rinascita attuale. Un racconto visivo pensato per creare un ponte tra passato e presente e offrire una nuova chiave di lettura del sito UNESCO.

Il video sarà proiettato nella sala multimediale che verrà allestita al Bastione del Parlascio, entrando a far parte del percorso museale dedicato.

Il nuovo stanziamento rientra in una più ampia strategia di rafforzamento dell’attrattività turistica cittadina che, dal 2022 a oggi, ha consentito al Comune di intercettare quasi 1,3 milioni di euro di fondi ministeriali. Tra i progetti finanziati figurano la “Valorizzazione dell’offerta turistica della città di Pisa” (983.320 euro), il “Supporto all’engagement della comunità e degli operatori: la formazione al Patrimonio Mondiale” (100mila euro), la “Valorizzazione digitale di Piazza del Duomo” (100mila euro) e, da ultimo, il video immersivo dedicato al Campo Santo.

Nei giorni scorsi è stata inoltre presentata una nuova richiesta di finanziamento per il progetto “La scienza in Piazza”, che punta a raccontare il legame tra la Piazza del Duomo e lo sviluppo del pensiero scientifico universale, valorizzando il ruolo di Pisa come città della ricerca e dell’innovazione.

«Un’intensa attività di progettazione, portata avanti insieme all’Ufficio Turismo – dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – ci ha permesso di raggiungere risultati importanti, frutto di una programmazione che parte dal sito UNESCO ma valorizza l’intero territorio, andando oltre i miracoli della Piazza. I finanziamenti ottenuti rappresentano anche un riconoscimento delle politiche turistiche messe in campo in questi anni».

Nell’ambito del progetto di valorizzazione dell’offerta turistica, il Comune sta inoltre lavorando all’interoperabilità tra il portale turistico cittadino e il portale nazionale Italia.it, grazie all’adesione all’ecosistema TDH (Tourism Digital Hub), con l’obiettivo di rafforzare la visibilità internazionale di Pisa e connettere in modo diretto domanda e offerta turistica.

