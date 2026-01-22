Investita e salvata dai cittadini: “Gioia è la gatta che racconta le falle del Comune di San Giuliano”

Written by Antonio Tognoli• 12:57 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “Gioia è una gatta di colonia. Ma soprattutto è la fotografia di come, a San Giuliano Terme, la tutela degli animali funzioni solo quando qualcuno si arrangia”, dichiarano le consigliere comunali Ilaria Boggi ed Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco).

“La sera del 17 dicembre Gioia viene ritrovata in via Niccolini in condizioni gravissime, con lesioni compatibili con un investimento stradale. Serve un intervento immediato. Ma quella notte il Comune non c’è. Non perché irreperibile, ma perché non aveva alcun servizio attivo. Tutte le convenzioni veterinarie comunali risultavano scadute dal mese di dicembre, senza rinnovi né accordi transitori. Nessun riferimento operativo, nessuna procedura, nessuna risposta. Una circostanza segnalata inizialmente dal canile Soffio di Vento e poi confermata dall’Ufficio Ambiente del Comune. Le convenzioni scadute includevano il Canile Soffio di Vento ed altre realtà. Anche quella con l’associazione CRUMA risultava scaduta, pur occupandosi principalmente di fauna selvatica e non di gatti di colonia. In altre parole: nessuno incaricato di intervenire. A fare ciò che l’amministrazione non ha fatto sono stati volontari e cittadini, che hanno recuperato Gioia, l’hanno portata in una clinica privata a San Concordio e hanno anticipato spese ingenti. Oggi la gatta dovrà affrontare due o tre delicati interventi chirurgici. La responsabile della colonia, provata dallo stress, ha accusato un malore ed è andata all’ospedale. Solo successivamente il Comune, da voci ufficiose, sembra che abbia intenzione di stipulare una nuova convenzione con l’associazione NOGRA. Troppo tardi per Gioia. E senza spiegare perché, per un lasso di tempo prolungato, non sia stata garantita alcuna continuità. Ci domandiamo inoltre cosa potrà fare il NOGRA con meno di 70€ al mese“, affermano Mazzarri e Boggi.

“La legge 281/1991 e la legge regionale toscana 59/2009 – affermano le consigliere comunali Ilaria Boggi ed Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco) – impongono ai Comuni di garantire il soccorso agli animali d’affezione feriti o in stato di necessità, anche quando non si tratta di incidenti stradali. Qui invece tutto è lasciato all’improvvisazione. La storia di Gioia non è un’eccezione – concludono – ma il sintomo di un sistema che non funziona. La tutela degli animali non è un atto di volontariato: è un dovere pubblico“.

Last modified: Gennaio 22, 2026