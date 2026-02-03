Alla Domus Mazziniana presentato il volume di Francesco Cutolo sulla Grande guerra

Written by admin• 4:04 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Presso la Domus Mazziniana si è svolto il quinto appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”, promosso dal Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni.

Martedì 27 gennaio 2026 è stato presentato il volume di Francesco Cutolo, «Uomini come noi». Il nemico nelle scritture dei soldati (1915–18) (Pacini, 2025), dedicato alle rappresentazioni del nemico nelle testimonianze dei soldati italiani della Prima guerra mondiale. Con l’autore hanno dialogato Carlo Stiaccini (Università di Genova) e Sante Lesti (Università di Pisa); l’incontro è stato coordinato da Brenda Fedi (Università di Pisa).

Il volume analizza diari, lettere e memorie dei combattenti sul fronte italo-austriaco, mettendo in luce una pluralità di atteggiamenti verso il nemico che vanno oltre la sola logica dell’odio, includendo anche episodi di solidarietà e fraternizzazione.

La registrazione dell’incontro è disponibile sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Domus Mazziniana.

