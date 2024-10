Guardia di Città trova portafoglio con soldi, documenti e carte di credito e lo restituisce a casa del proprietario che non si era neppure accorto di averlo perso

Scritto da Antonio Tognoli• 3:10 pm• Attualità, Cascina, Cronaca, Cronaca, Pisa

CASCINA – Perdere il portafoglio è sempre un’esperienza spiacevole: il panico di dover bloccare tutte le carte di credito/bancomat, la paura di ritrovarsi senza soldi e l’ansia di dover rifare tutti i documenti. Ma a volte, anche nei momenti bui, accadono storie capaci di ricordarci che il mondo è ancora fatto di empatia, solidarietà ed onestà.

È il caso di quanto accaduto all’interno della Città del Teatro di Cascina, dove un gesto di onestà è stato premiato con un biglietto omaggio per assistere a uno spettacolo e da un encomio che prevede anche un compenso economico aggiuntivo che si addiziona in busta paga allo stipendio.



“Colgo l’occasione per sottolineare, ancora una volta, l’impegno costante e la grande attenzione per i nostri clienti ma anche per tutta la comunità, tratti distintivi delle donne e degli uomini del Corpo Guardie di Città operativi sul nostro territorio – sottolinea Mariano Bizzarri Ollandini titolare dell’Istituto di Vigilanza Privata – L’encomio alla Guardia Giurata Ylenia Nesti vuole promuovere l’onestà per aver compiuto un’ azione di massima lealtà e alto senso civico, restituendo al legittimo proprietario un portafoglio con denaro, documenti e carte di credito che era stato perduto e che la Guardia ha ritrovato. Ritengo che queste siano azioni da lodare non solo perché indicano il senso di onestà e di altruismo che tutti dovremmo avere insiti, ma soprattutto perché dovrebbero essere un modello da imitare.”



Tutto ha avuto inizio quando la Guardia di Città Ylenia Nesti, in servizio di pattugliamento ispettivo di controllo all’interno della proprietà di Fondazione Sipario Toscana onlus/La Città del Teatro, ha trovato per terra un portafoglio con all’interno soldi, documenti e carte di credito/bancomat. Senza esitazione, lo ha aperto, ha cercato l’indirizzo e ha deciso di riportarlo al legittimo proprietario presentandosi a casa sua. L’uomo, che non si era neppure reso conto di aver perso il portafoglio, è rimasto sorpreso e contento, ringraziando la guardia giurata che ha dimostrato che intorno a noi ci sono sempre tante persone pronte ad aiutare il prossimo senza chiedere nulla in cambio. Episodi come questo ci invitano a riflettere sul valore dell’onestà e sull’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto delle regole e al senso civico perché sono proprio questi piccoli gesti quotidiani, come quello di restituire un portafoglio trovato per terra, che manifestano la nostra capacità di empatia e solidarietà e contribuiscono a costruire una società più giusta e solidale.



Un’altra bella storia di cui è stata protagonista la Guardia Giurata Ylenia Nesti risale a questa estate. Era sabato 10 agosto, intorno alle 06:05, quando si è trovata di fronte a un incidente stradale che ha coinvolto un giovane automobilista sulla rotatoria ( Via Aurelia SS1 ) nei pressi del Reggimento Logistico Folgore a Pisa. Secondo quanto riportato, il ragazzo ha perso il controllo della vettura, schiantandosi violentemente

contro la rotatoria e ribaltandosi. Il primo soccorritore giunto sul posto è stata la guardia giurata del Corpo Guardie di Città che ha immediatamente gestito l’emergenza, coordinando il traffico e offrendo assistenza fino all’arrivo dei Carabinieri e dei soccorsi. Anche in questa circostanza Ylenia Nesti si è dimostrata protagonista nella tutela e nell’aiuto ai cittadini in situazioni di emergenza con un gesto pieno di coraggio, altruismo e senso civico. Fortunatamente c’è ancora gente dal cuore buono, onesta e con spiccato senso civico.

Last modified: Ottobre 14, 2024