All’Arsenale proiezione del film “Vittoria” e incontro con i registi. In collegamento con la sala il produttore Nanni Moretti

PISA – All’Arsenale arriva dal Festival di Venezia Vittoria, il film di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, che sarà da loro presentato al pubblico venerdì 18 ottobre, alle 20,30. Tra i produttori della pellicola Nanni Moretti, in collegamento con la sala.

Siamo a Torre Annunziata. Jasmine è una donna di circa 40 anni, felicemente sposata con Rino, madre di tre figli maschi, che ha un salone di bellezza sul corso principale. Dalla morte del padre però è spesso inquieta a causa di un sogno ricorrente, quello di una bambina bionda che le corre incontro tra le braccia.

Quell’immagine diventa un desiderio: una figlia la vuole davvero. Ne parla prima con il figlio maggiore e poi con il marito che però non sembrano sostenerla. Lei non si dà per vinta e decide di seguire il tortuoso iter delle adozioni internazionali anche se la sua scelta rischia di mettere in crisi l’equilibrio familiare. C’è una spesa importante da sostenere, proprio nel momento in cui il figlio più grande si sta trasferendo a Milano e Rino vuole aprire una falegnameria a Capri. Ma Jasmine fa di tutto per recuperare il denaro necessario prima di arrivare in un orfanotrofio della Bielorussia dove il suo sogno può diventare realtà.

