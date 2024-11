Gruppo Consiliare Coalizione Volterra Civica: “Ritardi nei lavori di messa in sicurezza della Biblioteca Comunale: interrogazione urgente e risposte insoddisfacenti”

Written by admin• 8:13 am• Volterra

VOLTERRA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Gruppo Consiliare Coalizione Volterra Civica.

“L’interrogazione urgente presentata dalla Consigliera Rossella Cambi il 4 novembre ha riportato l’attenzione sui lavori di messa in sicurezza della facciata della biblioteca comunale. I principali problemi sollevati riguardano l’inaccessibilità degli stalli per il carico e scarico, compresi quelli per disabili, che sono stati chiusi da una delimitazione provvisoria ormai da anni, e le preoccupazioni sulla sicurezza dell’area per passanti e utenti della biblioteca. La risposta del Sindaco, pur cercando di rassicurare, non fornisce soluzioni concrete né tempistiche precise. In merito agli stalli, il Sindaco ha affermato che saranno riaperti una volta conclusi i lavori di messa in sicurezza della gronda, senza però specificare quando tali interventi saranno realizzati. Per quanto riguarda la sicurezza dell’ingresso alla biblioteca, è stato garantito che il corridoio di accesso si trova sotto una parte di gronda che non è troppo danneggiata, una sorta di fortuna casuale. Tuttavia, i problemi derivanti dai distacchi della facciata non riguardano solo la funzionalità della biblioteca, ma hanno anche ripercussioni sul più ampio contesto urbano. La biblioteca si trova lungo un percorso turistico importante, che collega il Mastio, il Museo Guarnacci e il Museo Diocesano d’Arte Sacra, e questa situazione contribuisce a far sembrare la città poco attenta alla valorizzazione del suo patrimonio. Inoltre, la chiusura degli stalli penalizza i posti auto e crea un’immagine negativa. I lavori, come dichiarato, inizieranno “una volta reperite le risorse nel bilancio”, ma al momento si attende ancora un preventivo di manutenzione. Ancora una volta, non sono stati forniti dettagli sui tempi, le date o le soluzioni programmatiche, lasciando una giustificazione che appare poco lungimirante, considerando che questa situazione persiste da oltre quattro anni. È possibile che l’amministrazione inizi a occuparsene solo ora? Continueremo a monitorare la situazione.“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Novembre 24, 2024