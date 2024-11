Incendio in un’abitazione: una donna in ospedale

Written by admin• 10:37 am• Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 20:30 di sabato 23 novembre in Via Odoardo Bartalini nel Comune di San Giuliano Terme per incendio abitazione.

Le fiamme si sono sviluppate in una stanza posta al piano primo di un’abitazione.

All’arrivo sul posto il personale VV.F. ha prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento.

Una donna, proprietaria dell’immobile è stata trasportata all’ospedale di Cisanello per accertamenti. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto il 118

Last modified: Novembre 24, 2024