Graziano Salvadori in tour con “Credevo di essere solo”

La data pisana del tour 2024 di Graziano Salvadori sarà venerdì 10 Maggio al Teatro Nuovo, il comico toscano si esibirà nel suo ultimo spettacolo “Credevo di essere solo” dalle 21,15.

Il nuovo monologo di Graziano è esilarante e così ci ha spiegato l’esibizione: “È uno spettacolo dove si parla di come è nato artisticamente Graziano Salvadori, dove si discute di amicizia, di sentimenti e di comicità. Ma soprattutto si cerca di rompere il politicamente corretto. Uno spettacolo dove io mi diverto da impazzire, e dove voglio fare divertire il pubblico. Per adesso devo dire che ci sono riuscito. Unico problema, che lo spettacolo non è mai uguale, infatti il tecnico mi odia, ma io sono fatto così; non ho mai un copione e non lo voglio, nemmeno nella vita. voglio essere libero di fare e dire quello che mi pare… e forse questo mi ha fregato un po’.”

La prevendita dei biglietti è attiva sia su ticketone che su ticketnation.

