Torna in città la XXIII edizione di Bimbimbici

PISA – Un appuntamento oramai tradizionale nel Calendario delle Manifestazioni cittadine, in quanto giunto alla sua XXIII Edizione, ecco che “BIMBIMBICI” attende i più piccoli, dai 5 agli 11 anni di età, domenica 12 maggio per la classica pedalata per le vie del centro storico, iniziativa organizzata da FIAB Pisa in collaborazione con Comune di Pisa e UISP Pisa.

Il programma e il relativo percorso sono stati illustrati presso la Sala Rossa di Palazzo Gambacorti alla presenza dell’Assessore alla Mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli, della vice presidente di Fiab Pisa, Ula Kowalksa Pratelli, della referente di “Bimbimbici” per Fiab Pisa, Rosanna Betti, e della Presidente della UISP Pisa, Alessandra Rossi.

La manifestazione si pone come obiettivo quello di promuovere la mobilità sostenibile e la diffusione dell’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi, attraverso un’allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine rivolta principalmente ai bambini dai 5 agli 11 anni, ma è aperta a tutti, in quanto “Bimbimbici” vuole infatti sollecitare una riflessione generale sulla necessità di moderare il traffico e creare zone 30 e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani, oltre a favorire la creazione di percorsi protetti casa-scuola e “strade scolastiche”, ovvero strade adiacenti alle scuole in cui viene bloccato temporaneamente il traffico degli autoveicoli in modo che tutti possano raggiungerle in sicurezza.

Uno scopo ribadito anche dalla Vice Presidente di FIAB Pisa Ula Kowalksa Pratelli, la quale ha tenuto a sottolineare: “Si tratta della Manifestazione più importante nel Calendario degli eventi FIAB, con un evento dedicato ai bambini ed alle loro famiglie che in questa giornata possono riprendere possesso della città in quanto a Pisa chiudiamo i Lungarni e li mettiamo a disposizione dei più giovani, soprattutto delle Scuole primarie dai 5 agli 11 anni, ma diventa poi una Festa un po’ per tutti, ad iniziare dai più piccoli che montano le biciclette con le ruotine ed a coloro che muovono i primi passi in sella, mentre per i più grandi diviene una pedalata di classe, poiché l’evento è pubblicizzato tramite le Scuole così da rappresentare un momento di ritrovo in allegria in cui si riscopre il piacere di pedalare e potersi muovere in bicicletta nel Centro Storico cittadino. Tale iniziativa – conclude la Vice Presidente, consente altresì di collaborare con l’Amministrazione Comunale ed il relativo Assessore alla Mobilità, per far sì che si possa riscoprire Pisa sulle due ruote, oltre a creare delle abitudini che ci auguriamo vengano poi riprodotte nella vita quotidiana, vale a dire negli spostamenti per andare a scuola od a fare Sport, tutti aspetti per i quali le attività promosse dal Comune rivestono un ruolo fondamentale in quanto hanno la possibilità di decidere quali fondi destinare alle infrastrutture ed al miglioramento della sicurezza stradale attraverso i presidi della Polizia Municipale, al pari della rimozione dei mezzi che a volte occupano le piste ciclabili, facendo sì che vi sia lo spazio per scegliere un mezzo di trasporto salutare ed ecologico come la bicicletta che fa bene a tutti“.

A collaborare nell’organizzazione dell’evento anche l’UISP Pisa, la cui Presidente Alessandra Rossi così commenta: “Sono ormai tanti anni che affianchiamo “Bimbimbici” in quanto le nostre Manifestazioni, sia come FIAB che UISP, perseguono proprio la finalità della mobilità sostenibile che, per quanto attiene alla nostra Associazione, è denominata a livello nazionale “Bici in città” e prenderà il via da domenica prossima 12 maggio e sarà calendarizzata sino a settembre in quasi tutte le città d’Italia. Nello specifico dell’iniziativa pisana“, conclude Alessandra Rossi, “noi saremo presenti come Comitato sul Ponte di Mezzo dalle ore 9 in poi, con un comparto dedicato ai Laboratori dove i bambini potranno costruire girandole e bandierine da poter attaccare alle biciclette per rendere il tutto più colorato, oltre alla presenza di nostri Istruttori con delle gimcane da proporre ai piccoli ciclisti facendo in modo che possano abituarsi ai movimenti più stretti nell’utilizzo delle due ruote, così da rappresentare una Festa nella Festa con un’attenzione non solo alla mobilità, ma soprattutto al movimento ed al perseguimento degli stili di vita attivi di cui in questo momento vi è particolarmente bisogno anche per i bambini che sempre di meno, purtroppo, svolgono attività motorie e fisiche“.

Il programma della giornata prevede alle ore 9:30 il ritrovo in piazza XX Settembre, per le iscrizioni e le attività ludiche a cura di Fiab e Uisp, per poi alle ore 10:30 dare il via alla partenza della biciclettata per le vie della città, seguita dalla merenda per i bambini.

Per consentire a tutti i bambini di pedalare secondo le proprie possibilità i percorsi saranno due: il primo, per tutti, sarà un giro dei quattro lungarni centrali, mentre al secondo passaggio in piazza XX Settembre i piccoli con le ruotine si fermeranno, mentre il grosso del corteo proseguirà con il seguente itinerario completo: lungarno Gambacorti, ponte Solferino, lungarno Pacinotti, piazza Garibaldi, lungarno Mediceo, lungarno Galilei, piazza XX Settembre (km 2,5, stop ai bimbi con le ruotine), lungarno Gambacorti, via Mazzini, via D’Azeglio, piazza Vittorio Emanuele (primo stop), via Crispi, lungarno Sonnino, ponte della Cittadella, piazza di Terzanaia, via Bonanno, via Risorgimento, via Roma, via Trento, via Santa Maria, lungarno Pacinotti, via Curtatone, piazza San Frediano, via San Frediano, piazza dei Cavalieri (secondo stop), via Consoli del Mare, via Carducci, largo del Parlascio, via del Brennero, largo San Zeno, pista delle Mura (terzo stop), via San Francesco, via Di Simone, via Santa Bibbiana, piazza Mazzini, lungarno Mediceo, ponte della Fortezza, lungarno Galilei, piazza XX Settembre (km 5 circa). Un minibus con a bordo un meccanico e un medico seguirà il corteo per far fronte a eventuali cadute. Per partecipare a “Bimbimbici” è necessario iscriversi prima della partenza; l’iscrizione costa 2 euro (1 euro per eventuali fratelli o sorelle). L’iscrizione è riservata ai bambini che pedalano. La presenza dei genitori è vivamente consigliata. Gli adulti partecipanti potranno noleggiare una bici presso Smile and Ride (via Mascagni 13 zona Stazione)) con il 10% di sconto. Per evitare code è consigliabile pre-iscriversi on-line su www.fiabpisa.it/bimbimbici.htm (fino a sabato 11 maggio).

