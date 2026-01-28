Gratta e Vinci, a Pisa vinti 50mila euro con “Maxi Miliardario New”

PISA- La Toscana festeggia una nuova vincita con il Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Pisa è stato centrato un colpo da 50mila euro presso un esercizio commerciale di via San Biagio 68.
Il successo si inserisce in un quadro regionale di sostanziale stabilità del gioco. Secondo i dati elaborati da Agipronews, in Toscana la spesa complessiva nei punti vendita – calcolata come raccolta meno le vincite dei giocatori – si attesta a 1 miliardo di euro, in linea con i dodici mesi precedenti.
In crescita, invece, il comparto delle lotterie istantanee, che nella regione raggiunge 193 milioni di euro, con un incremento del 5,4 per cento. Andamento stabile anche nella provincia di Pisa, dove la spesa per il gioco retail si ferma a 90 milioni di euro, sostanzialmente invariata rispetto all’anno scorso.Last modified: Gennaio 28, 2026