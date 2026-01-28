Nardini: “Rimpasto a Pisa, la città paga le divisioni della maggioranza”

Written by admin• 8:04 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’assessora regionale di Regione Toscana Alessandra Nardini sul rimpasto di giunta annunciato dal sindaco di Pisa Conti.

“È arrivato il rimpasto. Dopo mesi di litigi interni, il sindaco di Pisa ha provato a tenere insieme la sua coalizione con un semplice giro di poltrone, senza alcuna analisi seria dello stato della città. Il bilancio è sotto gli occhi di tutti: flop sulla sicurezza, cavallo di battaglia della destra; assenza di politiche culturali e abitative all’altezza; zero attenzione a povertà e disagio sociale; ludoteche chiuse; politiche educative e scolastiche mai centrali; nessuna visione per valorizzare Pisa come città della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione; scarsa attenzione alle studentesse e agli studenti universitari; commercio in difficoltà; nessuna vera programmazione economica per il futuro, né una strategia per l’area pisana e la costa. Pisa è ferma, come la coalizione che la governa, ormai tutta concentrata sugli equilibri del dopo Conti. Non è un caso che la Lega abbia voluto riprendersi la delega alla sicurezza, dopo la surreale passeggiata propagandistica promossa da Ziello e Petrucci: un’operazione che ha finito per autodenunciare il fallimento della destra su un tema su cui aveva costruito l’intera campagna elettorale. Restituire proprio alla Lega la sicurezza, alla luce dei fallimenti locali e nazionali, significa fare un danno alle pisane e ai pisani. La Giunta si sposta ancora più a destra e diventa evidente che la stagione di Conti e del suo finto civismo è ormai al capolinea. Dopo i cantieri del primo mandato, avviati grazie al PNRR e alle risorse lasciate dalle amministrazioni precedenti, oggi emerge un vuoto politico e amministrativo totale. Serve aprire una nuova stagione. Il Sindaco e la destra lo sanno bene e cercano di rimandarla con un rimpasto che non risponde agli interessi della città, ma solo a una logica di autoconservazione.“, conclude il comunicato stampa.

