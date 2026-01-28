Written by Gennaio 28, 2026 8:17 am Pisa SC

Buon compleanno a Daniel Denoon!

PISA – Oggi è il compleanno di Daniel Denoon :il difensore giunto all’ombra della Torre Pendente proveniente dallo Zurigo compie 22 anni, essendo nato a Winterthur (Svizzera) il 28 gennaio 2004.

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al giocatore nerazzurro i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.

