Buon compleanno a Daniel Denoon!

Written by admin• 8:17 am• Pisa SC

PISA – Oggi è il compleanno di Daniel Denoon :il difensore giunto all’ombra della Torre Pendente proveniente dallo Zurigo compie 22 anni, essendo nato a Winterthur (Svizzera) il 28 gennaio 2004.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al giocatore nerazzurro i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Gennaio 19, 2026