Grande tifo pisano a San Siro malgrado la pesante sconfitta: in oltre 5.000 a sostenere i nerazzurri

Written by admin• 11:09 am• Pisa SC

PISA – Trasferta numerosa dei tifosi pisani a San Siro in occasione di Inter-Pisa. L’assenza di restrizioni ha permesso una numerosa partecipazione a questa trasferta da parte del tifo caldo nerazzurro che ha invaso la città meneghina.

di Maurizio Ficeli

Singoli tifosi, gruppi della Nord e molti pullman organizzati, di cui 3 del Club Autonomo, 2 del Centro coordinamento e 3 del Kinzika Group, auto private, sono partite dal primo pomeriggio per raggiungere il capoluogo lombardo, colorando di entusiasmo il settore ospiti del Meazza e non solo. Molti pisani hanno occupato anche il settore arancio e il settore rosso.

Inoltre tanti cori incessanti dall’inizio alla fine. Inizia la gara e con essa la rumba del tifo nerazzurro “Siamo qui perché devi vincere!!” seguito da un” Pisa facci un gol, fallo per la nord”. L’Inter si porta in avanti, ma il tifo nerazzurro non si intimorisce. Schermaglie verbali fra le due tifoserie con gli ultras interisti che gridano “come Livorno, voi siete come Livorno“.

Ma la tifoseria pisana continua a sostenere i propri beniamini: “Canta insieme a noi, la nostra fede è grande come il sole, magico Pisa Vinci per noi, non ti lasceremo mai ed al minuto 11 il Pisa va in vantaggio con Moreo ed popolo nerazzurro esplode di gioia “e facci un gol, e fallo per la nord, Ale ale ale oh oh” e la rumba pisana continua “Vinci per noi, la Nord è qui con te”. Il Pisa cerca il raddoppio e la gente di fede nerazzurra canta” la curva nord vuole vincere! “. Ed al 22′ Moreo segna la rete del raddoppio facendo esplodere di nuovo la Santabarbara del tifo nerazzurro pisano che è irrefrenabile !!

Ma al 37′ l’Inter accorcia le distanze su rigore di Zielinski e al 39′ di Lautaro porta purtroppo la gara in parità e per il Pisa si fa difficile, ma il tifo non si arrende affatto. Il Pisa nel recupero va addirittura sotto per il gol di Pio Esposito e la strada si fa in salita per la squadra di Gilardino. Ma il tifo pisano non smette di incitare!! Inizia la ripresa e l’incitamento sale “Ed io ci perdo la voce perché è il mio unico amor” seguito da un poderoso “Canto perché tu sei l’amore più grande che c’è, combatterò e lotterò, ora è per sempre al tuo fianco sarò”. I cori vanno avanti “Pisa del mio cuore e per sempre nerazzurro io sarò!!” Purtroppo al minuto 81 l’Inter cala il poker con Dimarco e poi Bonny segna subito dopo il quinto gol per i meneghini seguito dal sesto gol nel recupero con Mikitharyan ed il Pisa incarta e porta a casa un’altra sconfitta, che per carità con l’Inter ci poteva stare, ma che fa male ugualmente. Malgrado ciò i tifosi nerazzurri pisani esibiscono un muro di sciarpe festeggiando la squadra a fine gara. Tutto è filato liscio sotto il profilo dell’ordine pubblico nessun incidente a testimonianza della correttezza e della sportività dei nostri tifosi. Adesso sotto per vincere contro Sassuolo e Verona. Non è finita, il Pisa ci deve credere fino in fondo.

