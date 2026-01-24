Giornata della Memoria 2026: due appuntamenti tra arte e testimonianza a Casciana Terme Lari

Written by admin• 11:31 am• Casciana Terme Lari

Assessore alla Cultura Dal Canto: “La Giornata della Memoria non è un rito, ma un impegno”

CASCIANA TERME LARI – In occasione della Giornata della Memoria 2026, il Comune di Casciana Terme Lari ha organizzato due incontri, prendendo spunto dal “Diario di Gusen, con l’obiettivo di offrire momenti di approfondimento e riflessione sul valore della memoria e sulla responsabilità di trasmetterla alle nuove generazioni.

Il Giorno della Memoria rappresenta una ricorrenza esigente e necessaria, un invito profondo a confrontarsi con il passato. Come comunità, siamo chiamati a un impegno civile che rifiuti ogni forma di auto assoluzione, avendo il coraggio di nominare le colpe e le complicità storiche. Nel contesto internazionale del 2026, segnato da profonde e pesanti eredità, tensioni e fragilità, la memoria della Shoah riafferma la centralità della dignità umana e l’importanza della tutela dei diritti. “La memoria richiede un percorso di riflessione critica e conoscenza diretta per non smarrire la sua efficacia educativa” – dice l’assessore alla Cultura Alessandra Dal Canto.

E’ in questa prospettiva che si collocano le iniziative del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici “Michele Luzzati” (CISE) dell’Università di Pisa, diretto dalla prof.ssa Serena Grazzini che opera per unire il rigore dello studio storico agli interrogativi del nostro tempo, promuovendo percorsi formativi che armonizzano storia, letteratura e arti visive.

Parallelamente, Laura Geloni, presidente provinciale ANED, promuove pellegrinaggi per cittadini e studenti ai campi di sterminio, offrendo l’esperienza diretta dei luoghi della deportazione e consolidando una memoria condivisa della Shoah.

” La loro presenza congiunta nelle celebrazioni del Giorno della Memoria 2026 – dice l’assessore alla Cultura Dal Canto – esprime un messaggio efficace e contemporaneo anche grazie al linguaggio universale dell’arte e del viaggiare, espressi nel Dario di Gusen di Aldo Carpi e nella esperienza dei pellegrinaggi a Gusen. Queste testimonianze, queste letture alimentano, come metafore vive, la memoria di ciò che è accaduto a Gusen, permettendo a ciascuno di noi di interrogarsi – qui ed ora – sul proprio ruolo, passati ormai 81 anni dalla liberazione di Auschwitz”.

Il programma delle iniziative

Venerdì 30 gennaio, ore 18.00 – Salone delle Terme (Casciana Terme)

“A te Maria”. Arte e amore nel Diario di Gusen di Aldo Carpi

Interverranno: Serena Grazzini, Prof.ssa di Letteratura tedesca (Università di Pisa) e direttrice del Centro Interdisciplinare di Studi Ebraici “Michele Luzzati” (CISE) e Laura Geloni, Presidente provinciale ANED. Letture a cura de La Compagnia teatrale La Torre.

Giovedì 5 febbraio, ore 18.00 – Aula Magna Scuola Primaria “Sanminiatelli” (Perignano)

“Dialoghi sulla Memoria”. Il Diario di Gusen di Aldo Carpi. Conversazione con Laura Geloni, Presidente provinciale ANED.

