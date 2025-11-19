Pisa celebra la Festa dell’Albero: eventi, passeggiate e nuove piantumazioni

Written by admin• 8:03 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA- Il 21, 22 e 23 novembre torna la Festa dell’Albero di Legambiente, la storica campagna dedicata alla piantumazione di alberi e arbusti nelle città. Un gesto semplice ma fondamentale per rendere gli spazi urbani più verdi, accoglienti e resilienti di fronte alla crisi climatica. L’edizione 2025 – la trentesima – vede la partecipazione di volontari, scuole, cittadini, amministrazioni e aziende in tutta Italia, con il sostegno dei partner AzzeroCO2, FRoSTA, INWIT e del partner tecnico Biorepack.

L’iniziativa celebra anche la Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, istituita dalla Legge 10/2013, che promuove lo sviluppo del verde urbano. Tutti gli appuntamenti della Festa dell’Albero 2025 sono consultabili sul sito di Legambiente.

Perché gli alberi in città

Il motto di quest’anno è “Gli alberi ci danno tanto, ora tocca a noi”. Legambiente ricorda che gli alberi sono alleati fondamentali nella lotta alla crisi climatica: migliorano la qualità dell’aria, mitigano l’effetto “isola di calore”, assorbono CO₂, riducono il rischio idrogeologico e aumentano la biodiversità urbana. L’UE punta a piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030.

Gli eventi a Pisa

Sabato 22 novembre, ore 14.30-17 – Sentiero dei Tre Pini (San Piero a Grado)

“La Vita secondo Natura” e Legambiente Pisa organizzano “Radicati e liberi”, un’escursione di forest bathing.

Prenotazione obbligatoria: 327 4517766. Evento a pagamento.

Domenica 23 novembre, ore 10.30 – Parco di Mau, Viale delle Piagge

Legambiente Pisa e l’I.C. “Vincenzo Galilei” invitano la cittadinanza alla Festa dell’Albero 2025: attività, passeggiate e momenti di sensibilizzazione aperti a tutti e gratuiti.

Info: “Anche io sostengo il Parco di Mau, il Parco di Tutti” – ilparcoditutti.it

La Legge 10/2013

La normativa, spesso poco applicata, prevede per i Comuni sopra i 15mila abitanti il censimento del verde urbano, la piantumazione di un albero per ogni nato o adottato, un regolamento del verde e un bilancio di fine mandato. Legambiente chiede maggiore impegno per garantire una gestione sostenibile delle alberature cittadine.

Consigli per piantare in autunno

L’autunno è il periodo ideale per mettere a dimora latifoglie e specie autoctone, come meli, ciliegi, querce o aceri. Importante curare irrigazione, posizione, distanza tra le piante e rimozione delle infestanti, soprattutto quando le piante sono giovani.

Per informazioni: legambiente@legambientepisa.it

