Grande successo per il Progetto Sport e Solidarietà Dakar 2024. Tredicimila euro in beneficenza

VICOPISANO – Grande successo per il progetto Sport e Solidarietà: Progetto Dakar 2024, promosso da Michele Bini. L’obiettivo iniziale era quello di raccogliere 10.000 euro (ma il Progetto ne ha ricevuti ben 13:000) per donare la somma alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer e alle tre associazioni che, nel nostro territorio, si occupano di assistenza alla popolazione e di emergenza sanitaria e non solo: Misericordia Vicopisano, Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di San Giovanni alla Vena e Croce Rossa Italiana – Comitato di Uliveto Terme.

Sabato 20 gennaio presenza del Sindaco Matteo Ferrucci, nella sua stanza nel Palazzo Comunale, la consegna alle associazioni locali e i ringraziamenti.

“Ringraziamo Michele che ha promosso questa iniziativa – hanno dichiarato il Governatore della Misericordia, Marco Fagiolini, il delegato della CRI di San Giovanni, Emanuel Felloni e il Presidente della CRI di Uliveto Terme, Filippo Pellegrini – trasformeremo la donazione in risorse e in servizi importanti e molto utili per le persone più fragili e in difficoltà.”

“Anch’io vorrei, di nuovo, ringraziare Michele – ha detto il Sindaco – perché si è impegnato notevolmente in questi mesi per dare risposte alla comunità e per promuovere, concretamente, tanta solidarietà, qualcosa di cui c’è molto bisogno. Siamo certi che sia il Meyer che le nostre associazioni faranno il miglior uso possibile di questo dono. E ora tutti e tutte a tifare per Michele, e per la sua scuderia, R Team, al prossimo Dakar Rally.

“Adesso è il mio turno di ringraziare – è intervenuto Michele Bini – tutti coloro che hanno donato e le aziende che hanno creduto subito in questo progetto di solidarietà e crowdfunding, mettendo anche a disposizione le ricompense. Un grazie va anche agli amici che hanno aiutato me e Susanna Isdraele Romano a organizzare l’evento di raccolta fondi ‘musica in giardino’, con i bravissimi Enrico e Carlo Bernini e la soprano Maria Cioppi. Inizio questo anno con la grande soddisfazione per tutta questa generosità e questo supporto della comunità e di tante imprese e attività commerciali – conclude Bini – e sostenendo la mia scuderia che partecipa alla Dakar con ben 8 equipaggi. Quindi, in collaborazione con loro, provvederò al restauro e all’allestimento del mezzo con il quale parteciperò alla prossima corsa.”



Per tutte le info e le news: www.dakarsolidarity.it

