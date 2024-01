Maurizio Nerini (FDI): “L’avvio dell’ampliamento è una buona notizia. Ora aspettiamo l’inizio dei lavori”

Scritto da admin• 8:03 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Buona notizia l’avvio dell’ampliamento all’aeroporto Galilei da parte di Toscana Aeroporti, ora aspettiamo davvero l’inizio dei lavori che sono in clamoroso ritardo, visto che era stato più volte dichiarato che sarebbero partiti quando il traffico avesse raggiunto il 70% dei numeri prepandemia, cosa avvenuta ormai da tempo”, afferma Maurizio Nerini FDI consigliere di maggioranza del Comune di Pisa.

“Quando a settembre 2023 con Diego Petrucci e Elena Del Rosso facemmo un sopralluogo alla aerostazione, la reazione della società fu davvero scomposta, volevamo solo vedere quello che era stato promesso e che non c’era cioè il cantiere. In quella occasione l’architetto Del Rosso chiese progetto, cronoprogramma e importi ricevendo rassicurazioni dall’incaricato presente, ma i documenti non sono mai arrivati. Continueremo comunque a monitorare la situazione come socio di minoranza qual è il Comune di Pisa, ma certo che con il nostro 4 % non riusciamo ad incidere sulle scelte aziendali di una società che è diventata a trazione fortemente privata dopo la vendita anni fa delle quote pubbliche che permisero l’assetto societario unico Firenze-Pisa, decisioni tutte in capo al PD e all’ex-governatore Rossi. E se i dati sul traffico totale dei passeggeri fanno ben sperare, sono quelli dei voli nazionali che ci danno grosse preoccupazioni: dati alla mano sembra che Pisa abbia avuto un calo del 8,7% mentre Peretola viaggia a +170,2% e questo la dice lunga sulla volontà della società di favorire l’aeroporto fiorentino. Il fatto che Pisa sia aeroporto militare venga visto come un problema è veramente una grossa bufala da sfatare, anzi è vero il contrario assicurandone l’apertura in ogni condizione e Pisa merita una adeguata aerostazione al passo con i tempi”.

