Grande partecipazione per “Puliamo il Mondo”, un successo la gara “Rifiutiamoci” promosso dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

Scritto da admin• 12:57 pm• Calci, Attualità, Tutti

CALCI – Grande partecipazione per Puliamo il Mondo in Valgraziosa, dove privati cittadini e squadre di ragazzi, insieme ad alcune associazioni ed agli amministratori comunali, si son dati da fare per tutta la domenica 1 Ottobre.

Sono stati così liberati dai rifiuti abbandonati alcune zone del centro del paese, della via panoramica del Monte Serra e dell’area del Paduletto.



Fra gli oggetti più strani raccolti anche una friggitrice e una stampante, subito avviati al centro di raccolta per il corretto smaltimento differenziato. Alla fine i sacchi di rifiuti messi assieme durante la mattinata, in gran parte pieni di plastiche e cartacce, hanno riempito cinque pick-up.



Grazie al concorso “Rifiutiamoci” indetto dal Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, sono stati una decina i gruppi che si son dati battaglia fino all’ultimo rifiuto: primo premio per i “Fantastici 9, secondo premio per Rocco & Co, terzo premio per la Gang del Boschetto; i premi per gli oggetti più strani sono invece andati agli Scansafatiche e a I Vetrai.



L’amministrazione comunale ringrazia vivamente tutti i partecipanti e i co-organizzatori, Compagnia di Calci e Circolo Legambiente Pisa. Un sentito grazie anche al Circolo Arci “La Pieve”, a Feronia Guide Ambientali, a Terre dei Fossi Doppi e alla Misericordia di Calci per la fattiva collaborazione e le attività collaterali, come il laboratorio di riciclo e riuso e la mostra di opere in ceramica. Infine, un ringraziamento speciale va al Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, capace di coinvolgere tanti coetanei nell’iniziativa, e alle attività che hanno contribuito con i premi della gara “Rifiutiamoci”: Voglia di pizza, Pizzeria Zio Tony, Cartolibrofotogiocattoleria Armani, Bar Pasticciera Andreoni e Gelateria L’Incontro da Serafino.



“Lo straordinario numero di adesioni registrato per questa edizione di Puliamo il Mondo, soprattutto fra i ragazzi e le ragazze – commentano l’assessore all’ambiente, Stefano Tordella, e la consigliera delegata al sistema dei rifiuti, Valentina Marras – è la dimostrazione che a Calci c’è tanta voglia di partecipazione attiva e di mettersi in gioco, per il proprio territorio e per il proprio futuro. Un impegno che siamo certi non si limiterà ad un solo giorno ma, anzi, sarà una bella prassi quotidiana, di esempio anche per gli altri”.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 3, 2023