Gran Finale al Pontedera Music Festival con “Musical Duels”

PONTEDERA – Sabato 25 maggio alle ore 21 presso l’Auditorium del Museo Piaggio, si terrà il gran finale del ciclo “Musical Duels” del Pontedera Music Festival, organizzato nell’ambito del bando PerChiCrea SIAE – MIC Ministero della Cultura. Questo sarà il quarto e ultimo appuntamento del ciclo di duelli musicali che ha riscosso grande successo a marzo.

Protagonisti della serata saranno due squadre di sei giovani talenti del pianoforte: Alessio Ciprietti, Paolo Ehrenheim, Lucrezia Liberati da un lato, e Antonio Alessandri, Ilaria Cavalleri, Diego Petrella dall’altro, capitanati dai Maestri Maurizio Baglini e Davide Cabassi. Lo spettacolo, sceneggiato da Davide Cabassi, coinvolgerà il pubblico nell’esprimere la propria preferenza durante varie prove, dalle esecuzioni solistiche a quattro e otto mani su due pianoforti Steinway della collezione Bussotti-Fabbrini.

Il pubblico sarà immerso in una retrospettiva storico-musicale del duello pianistico, rievocando sfide leggendarie come quelle tra Mozart e Clementi, e Beethoven e Steibelt. Cinque duelli musicali percorreranno le principali epoche storiche, dal Barocco al Novecento. Il pubblico voterà per ogni manche, con musiche in programma che includono trascrizioni delle sinfonie di Beethoven e concerti di Chopin e Liszt.

Il direttore artistico del festival, Luigi Nannetti, sottolinea che il format mira a promuovere la cultura musicale nel territorio della Valdera, noto per il marchio Vespa e il mondo motoristico, coinvolgendo un pubblico giovane attraverso eventi di alta qualità.

L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito: www.pontederamusicfestival.it. Il festival è sostenuto dalla Fondazione Pisa, Unicoop Firenze, Soci Coop Valdera e l’Amministrazione Comunale di Pontedera.

