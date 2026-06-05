Marina di Pisa, interventi su strade, marciapiedi e spazi pubblici. In fase di conclusione il parcheggio di piazza Viviani

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MARINA DI PISA – Sono in corso a Marina di Pisa interventi di riqualificazione che interessano viabilità, marciapiedi e spazi pubblici. Nelle ultime settimane sono stati conclusi lavori in aree tra loro contigue, con il rifacimento di marciapiedi e pavimentazioni stradali in via Ciurini, via Daiberto e via Crosio.

Proseguono inoltre i lavori nel parcheggio di piazza Viviani, ultima fase della riqualificazione della piazza per quanto riguarda l’area destinata alla sosta dei veicoli.

“Gli interventi conclusi nelle ultime settimane a Marina di Pisa – dichiara Virginia Mancini, assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa – rispondono a esigenze attese da tempo dai residenti e riguardano il miglioramento della viabilità e della fruibilità degli spazi pubblici”.

“Con la conclusione dei lavori nel parcheggio di piazza Viviani – prosegue Mancini – si completerà inoltre un percorso avviato con la riqualificazione della piazza inaugurata nel 2023. Da allora questo spazio è stato utilizzato quotidianamente da cittadini e turisti e ha ospitato eventi e iniziative pubbliche. Per decenni l’area è rimasta uno spiazzo non sistemato, percepito come una criticità del litorale. L’intervento realizzato ha restituito alla città una piazza e, con la conclusione dei lavori nell’area parcheggio, verrà completata la riqualificazione complessiva di uno spazio centrale per Marina di Pisa”.

In via Ciurini è stato completato il rifacimento del marciapiede su una superficie di circa 330 metri quadrati, per un investimento di circa 140mila euro. Nella stessa strada è stata effettuata anche l’asfaltatura di circa 1.900 metri quadrati di carreggiata, con un investimento di circa 67mila euro.

In via Daiberto sono stati eseguiti lavori di asfaltatura su una superficie di circa 1.200 metri quadrati, per un investimento di circa 43mila euro. In via Crosio l’asfaltatura ha interessato circa 2mila metri quadrati, per un importo di circa 70mila euro.

Per quanto riguarda il parcheggio di piazza Viviani, l’intervento è attualmente in corso e sarà concluso nel corso della prossima settimana. I lavori sono finalizzati a ottimizzare gli spazi interni dell’area. Il progetto prevede la realizzazione di circa 90 posti auto e di una viabilità interna con un ingresso dal lato sud e un ingresso-uscita dal lato est del parcheggio.

All’interno dell’area saranno realizzate aiuole per una superficie complessiva di circa 300 metri quadrati, con la messa a dimora di circa 30 tamerici ad albero e circa 300 tamerici a siepe.

La parte destinata alla viabilità e alla sosta dei veicoli occuperà una superficie di circa 2.500 metri quadrati e sarà pavimentata con conglomerato bituminoso di tipo “Natural Pavement”, un trattamento utilizzato nelle aree in cui si intende limitare l’impatto ambientale delle pavimentazioni, come parchi, piste ciclabili, marciapiedi e piazze.

Nei prossimi giorni sarà completata l’asfaltatura dell’area e il parcheggio sarà riaperto e reso disponibile in vista della stagione estiva. A settembre, al termine del periodo di maggiore afflusso, sarà eseguito un intervento di molatura della pavimentazione, finalizzato a rendere la superficie più chiara e conforme alle caratteristiche previste dal progetto paesaggistico.

Il parcheggio sarà inoltre dotato di un bagno autopulente dello stesso tipo di quello già installato in piazza Baleari. L’importo complessivo dell’intervento è di circa 180mila euro.

Last modified: Giugno 5, 2026