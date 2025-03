Trentesima edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno: un ricordo per le vittime innocenti delle mafie

Written by admin• 11:38 am• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- La Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno, giunta alla sua trentesima edizione, è un momento significativo per ricordare le vittime innocenti delle mafie.

Domenica 23 marzo alle 16:00, in Largo Ciro Menotti a Pisa, il Coordinamento Provinciale di Libera organizzerà una cerimonia in loro memoria, durante la quale verranno letti i nomi delle 1.101 vittime. A seguire, interverrà don Armando Zappolini, fondatore del coordinamento pisano. Libera Pisa invita tutti i cittadini, le istituzioni e le associazioni locali a partecipare a questo evento importante. Per chi desidera leggere i nomi delle vittime, è possibile iscriversi tramite il form presente sulla pagina Instagram di Libera Pisa, scansionando il QR code nella locandina dell’evento.

«Il 21 marzo è un momento di riflessione, di incontro e di testimonianza, in cui sono protagonisti soprattutto i familiari delle vittime innocenti delle mafie. È una giornata che segna sia una conclusione che una ripartenza, mettendo al centro il diritto alla verità, che non appartiene solo alla vittima e alla sua famiglia, ma a tutta la società. La verità è un valore pubblico fondamentale, necessario per uno Stato che si definisce democratico», afferma Libera nazionale.

