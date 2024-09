Giovanni Martusciello: “Pisa squadra esperta, che sa capire i punti deboli degli avversari ed è capace di capovolgere i momenti di una partita”

Scritto da admin• 12:42 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Salernitana e Pisa, in programma allo stadio Arechi domenica 15 settembre 2024, ha parlato in conferenza stampa il tecnico granata Giovanni Martusciello. Queste le sue parole che abbiamo estrapolato dal portale Salernitana. it.

di Maurizio Ficeli

Sulla squadra granata: “Si è allenata bene in questa settimana poi nella rifinitura valuterò gli uomini migliori per la partita di domani con il Pisa. Abbiamo 29 calciatori in rosa e ho una vasta scelta. Si allenano tutti bene, mi mettono in difficoltà alzando l’asticella in allenamento. Soriano e Adelaide non sono ancora disponibili, credo che la settimana prossima saranno reintegrati. Il mercato è servito ad ampliare le scelte da parte mia, sono arrivati giocatori funzionali alla mia idea di calcio”.

La sosta: “In questo periodo abbiamo lavorato su concetti sperimentati ad inizio ritiro. Sarebbe troppo pretenzioso pensare che i nuovi arrivati possono fare tutto e subito. Domani mi aspetto che la squadra dimostri lo spirito che si è visto nelle prime partite, che non può mai mancare. Le difficoltà si superano con grande senso di appartenenza, questo è quello che desidero vedere. La gente deve tornare a casa consapevole che la squadra ha dato tutto, poi con il lavoro arriverà anche tutto il resto”.

Sul Pisa: “I nerazzurri toscani sono una squadra esperta che sa capire i punti deboli degli avversari, sono pericolosi perché sanno capovolgere i momenti della partita”.

Su Torregrossa, ex di turno: ” E’ un calciatore di grande qualità che gioca in Serie B solo perché ha avuto problemi fisici in passato, bisogna riportarlo al suo valore che è top.”

La chiosa finale del tecnico campano: “Per ottenere risultati ci vuole un progetto, ora siamo alle fondamenta. Domani dovrò mandare tre ragazzi in tribuna, mi dispiace ma devo fare delle scelte perché la regola è così. Chi si allontana da questo tipo di scelta non può stare nel nostro gruppo. Il mio obiettivo è allenare la squadra e portarla ad una conoscenza che nelle difficoltà porta ad una reazione positiva”.

Giovanni Martusciello (foto Us Salernitana 1919)

Last modified: Settembre 14, 2024