Dalle elementari ad oggi: la sezione B della scuola di Musigliano si ritrova a quasi 40 anni di distanza

PISA – Sono passati ben 38 anni dall’ultima volta che si sono ritrovati. Erano gli anni delle scuole elementari di Musigliano (Cascina), la sezione B dei nati nel 1975. Ne è passata acqua sotto i ponti, ma non con poche difficoltà, legate alle differenti dimore di ognuno, nonché organizzative per le varie vicissitudini familiari, si sono dati appuntamento, presso il ristorante Pozzo di San Vito a Calci venerdì 13 Settembre.

di Antonio Tognoli





Ritrovarsi è stato davvero toccante, ma bellissimo per una quindicina di persone che anni fa avevano condiviso i banchi di scuola, ma non solo, i giochi di paese, i compleanni, le gite scolastiche etc etc. Poi il distacco “abissale” per molti anni. Questa re-union è stata possibile grazie ai social e alla creazione di alcuni gruppi che ha consentito di riavvicinare virtualmente e appunto per una sera questa classe affiatata. L’incontro è stato a dir poco emozionante e all’inizio risultava difficile il riconoscimento di alcuni, ma il gruppo era molto legato da un passato comune e i ricordi sono stati fin da subito immediati in un mix di emozioni, di racconti del passato, uno dietro l’altro, di minuto in minuto. “Ti ricordi questo?, Ti ricordi quello? Si è passati in breve tempo a racconti di una vita presente in una serata, che si è svolta con tante risate e armonia e sarà difficile da dimenticare per tutti i presenti, che promettono però di sorprenderci ancora. Non poteva mancare infine la foto finale di rito, scattata con un occhio al passato, proprio come era una volta in classe, mantenendo le solite posizioni con qualche anno in più, ma con la solita voglia di stupire ed emozionarsi.

Hanno partecipato Andrea Marchetti, Sara Pizzo, Benedetta Armani, Fabiano Maltinti, Selene Lonzi, Luca Mannocci, Alessio Matteis, Stefano Galletti, Roberto Zoida, Ilaria Caloni, Ilaria Mantellassi, Ombretta Bettini, Leonardo Luongo e Sara Giuntini.

