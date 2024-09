Filippo Inzaghi: “Salerno sarà un bel banco di prova, sono sicuro la squadra non mi deluderà”

Scritto da admin• 1:21 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

Il tecnico nerazzurro parla alla vigilia di una sfida difficile come quella di Salerno

PISA – ”Salerno sarà un bel banco di prova per noi”, chiaro il pensiero di mister Filippo Inzaghi alla vigilia della sfida dell’Arechi contro la Salernitana prima della partenza del gruppo per la Campania dove domenica 15 settembre alle ore 15 affronterà i granata di Martuscello.



di Antonio Tognoli



“Mi auguro che la squadra faccia una grande partita. In questa squadra tutti possono giocare dal primo minuto poi abbiamo visto dalle altre gare che i cambi saranno molto importanti. Per la formazione iniziale ci sarà tempo per le valutazioni”.

Sugli infortuni occorsi a Leris ed Esteves afferma: “Ci dispiace molto per gli infortuni di Leris ed Esteves due giocatori importanti e due ragazzi straordinari. Per la loro sostituzione non andremo sul mercato degli svincolati. Ho molta fiducia in questa squadra, in questo gruppo, l’ho detto fin dal primo giorno quindi continuiamo così”.

Sull’ambiente di Salerno dice: “Giocheremo in uno stadio e contro un pubblico da serie A, loro hanno vinto le prime due in casa ma noi vogliamo dare continuità ai nostri risultati e sono sicuro che la squadra non mi deluderà in questo”.



Sul suo ritorno a Salerno afferma: “Tornare a Salerno sarà per me emozionante. Ci sono stato poco ma i tifosi hanno saputo darmi un grande affetto fin dal primo giorno poi sappiamo tutti come è andata a finire, ma io credevo molto in quello che stavo facendo. Adesso però sono un avversario e per novanta minuti cercherò di vincere la partita”.

Last modified: Settembre 14, 2024