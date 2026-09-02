Giovanni Incagli è il nuovo presidente della Pecciolese Calcio

Written by Redazione• 8:46 am• Peccioli, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport, Sport

PECCIOLI- Giovanni Incagli è il nuovo presidente dell’ASD Pecciolese Calcio. La nomina arriva al termine del percorso avviato nei mesi scorsi dalla società con il sostegno del Comune di Peccioli, attraverso un avviso pubblico al quale hanno risposto quasi 40 candidati, successivamente selezionati mediante una serie di colloqui.

La scelta è ricaduta su Incagli per il suo curriculum professionale e per la visione espressa durante la candidatura, ritenuta coerente con il progetto di rilancio della società e, in particolare, del settore giovanile.

«Con le dimissioni del precedente presidente Alberto Macelloni, che ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni, si è aperta una riflessione tra la società e il Comune su come dare un nuovo assetto operativo alla Pecciolese – spiega il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni –. Abbiamo pensato di introdurre un elemento di novità e di rilancio, soprattutto per il settore giovanile, anche alla luce di quello che sta diventando il nostro polo di formazione scolastico e sportivo».

«L’avviso pubblico ha raccolto quasi 40 candidature, poi selezionate attraverso una decina di colloqui. Come spiegato ai candidati, la società avrebbe scelto la persona più adatta al progetto pensato per Peccioli, per la Pecciolese e per la nostra comunità. La scelta di Giovanni Incagli è legata al suo curriculum, ma anche al modo in cui rappresenta questi valori. Con lui parte una sfida, in uno spirito rinnovato tra Comune e ASD Pecciolese, per il rilancio della prima squadra e del settore giovanile, che nei prossimi tre anni dovrà portare risultati importanti. Il Comune sarà di supporto, mantenendo la giusta distanza, ma anche garante di questa operazione. Auguri al presidente e buon lavoro a lui e al consiglio direttivo».

Macelloni e Incagli durante la conferenza stampa di presentazione

Commercialista dal 1990, Incagli porta con sé una significativa esperienza nella gestione delle società sportive. Dal 2014 al 2025 è stato amministratore unico di Vivi lo Sport, società sportiva partecipata dal Comune di Borgo San Lorenzo, con oltre 2.500 tesserati e incaricata della gestione di un importante complesso sportivo. Negli undici anni trascorsi alla guida della società ha condotto un percorso di risanamento e rilancio, facendo crescere il fatturato da 300mila a 1,1 milioni di euro.

«Credo che una realtà sportiva come la Pecciolese debba mantenere un equilibrio tra i risultati sportivi e l’educazione dei giovani – ha dichiarato Incagli durante la conferenza stampa di presentazione –. Sono convinto che prendersi cura dei ragazzi e delle ragazze, garantendo loro un ambiente eticamente sano, porti anche a risultati sportivi eccellenti. Peccioli è un luogo speciale, spesso indicato come esempio dalla stampa nazionale e internazionale. Credo quindi che anche lo sport abbia il dovere di essere speciale a Peccioli, per mostrarsi all’altezza del contesto che lo ospita».

Nel corso della propria attività professionale, Incagli ha maturato esperienza anche nella comunicazione sportiva, seguendo fin dalle prime fasi la gestione contabile e amministrativa di Cronache di Spogliatoio, media digitale italiano dedicato al calcio. Ha inoltre ricoperto incarichi di revisore negli enti locali, tra i quali la presidenza del Collegio dei revisori del Comune di Lucca.

Alla base del progetto del nuovo presidente c’è una precisa idea di società sportiva, già espressa nella candidatura: «La prima squadra di una società di calcio non professionistica deve essere strumentale al settore giovanile e alla scuola calcio, e non viceversa».

«Diamo il benvenuto a Giovanni Incagli e siamo felici di questa scelta – dichiarano Edoardo Casati e Andrea Spaccamiglio, responsabili rispettivamente della prima squadra e del settore giovanile, intervenuti a nome dell’intero consiglio direttivo –. Con la prima squadra in Prima Categoria sappiamo che ci sarà molto da lavorare e Incagli, grazie alla sua esperienza, ci aiuterà a migliorare fin dall’avvio di questo percorso».

«Le strutture e gli impianti comunali ci consentono di allenarci sempre nelle migliori condizioni possibili, in particolare con il settore giovanile, e questo è merito degli investimenti dell’Amministrazione comunale. Per questa stagione abbiamo completato tutte le categorie giovanili possibili: sarà la base ottimale sulla quale costruire, insieme a Incagli, un progetto ambizioso».

Un progetto che mette al centro i giovani e le famiglie e considera la società sportiva un luogo di aggregazione, inclusione e incontro tra generazioni. Allo stesso tempo, punta sulla professionalità e sulla sostenibilità economica, con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità anche attraverso il turismo sportivo.

Last modified: Settembre 2, 2026