“Il dovere della memoria”, alla Domus Mazziniana l’incontro sull’88° anniversario delle leggi razziali

Written by Redazione• 8:41 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Venerdì 4 settembre, alle ore 16, la Domus Mazziniana di Pisa, in via Massimo d’Azeglio 14, ospiterà l’incontro pubblico “Il dovere della memoria”, promosso insieme al Comitato provinciale di Pisa della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (FOMRI).

L’iniziativa ricorderà l’88° anniversario delle leggi razziali, emanate a Pisa nell’allora tenuta reale di San Rossore il 5 settembre 1938.

Quel giorno Vittorio Emanuele III firmò le leggi “per la difesa della razza”, attraverso le quali lo Stato italiano introdusse una discriminazione sistematica, fondata su falsi presupposti razziali, nei confronti dei cittadini di origine e fede ebraica, in un clima di diffusa indifferenza da parte dell’opinione pubblica dell’epoca.

Immediato fu l’impatto sul mondo dell’istruzione: università e scuole allontanarono docenti e studenti ebrei. Soltanto a Pisa, l’Ateneo sospese venti docenti ed espulse oltre duecento studenti stranieri.

L’incontro nasce dalla collaborazione tra la Domus Mazziniana, luogo simbolico della storia risorgimentale e democratica italiana, e la Fondazione Insigniti OMRI, impegnata nel dialogo tra istituzioni e società civile. Una collaborazione ormai consolidata, finalizzata alla promozione della cultura costituzionale e dei valori repubblicani.

La memoria dei fatti del 1938 sarà ripercorsa attraverso teatro, musica e testimonianze dell’epoca. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del direttore scientifico della Domus Mazziniana, Pietro Finelli, sarà trasmesso in video il monologo “Numeri” di Annick Emdin, interpretato dall’attore Francesco Pelosini, che ricostruisce la vicenda di uno studente universitario ebreo negli anni delle persecuzioni.

Il clarinettista Cosimo Profita eseguirà alcuni brani tratti dal “Quatuor pour la fin du temps” (“Quartetto per la fine del tempo”), opera composta da Olivier Messiaen nel 1940 durante la prigionia nello Stalag VIII-A di Görlitz.

Seguirà la lettura di brani di testimoni diretti dell’epoca, tra cui Naftoli Emdin, Giorgio Bassani, Primo Levi ed Elio Toaff, affidata ad Aldo Paolicchi, Elisa Guidi e Gianni Guerrieri.

Tra i testi proposti figurano le parole pronunciate da Elio Toaff alla Domus Mazziniana nel 1988, in occasione del cinquantesimo anniversario delle leggi razziali, le lettere scritte da Naftoli Emdin ai figli dopo l’espulsione dalla scuola, alcune pagine di Giorgio Bassani e una riflessione morale di Primo Levi.

A concludere l’incontro sarà Michele Emdin, presidente del Comitato provinciale di Pisa della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’evento sarà trasmesso anche sui canali social della Domus Mazziniana.

Per informazioni è possibile contattare il numero 050 24174 oppure scrivere all’indirizzo eventi@domusmazziniana.it.

Last modified: Settembre 2, 2026