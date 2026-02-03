Carnevale a Pontedera: doppio appuntamento per il martedì grasso

Written by admin• 2:19 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Giochi, musica e animazione per bambini e famiglie: il Carnevale a Pontedera propone due appuntamenti nel pomeriggio di martedì 17 febbraio, in occasione del martedì grasso.

Nel centro cittadino è in programma un ricco pomeriggio di festa con trampolieri, giocoleria, trucca bimbi e street band. Al Villaggio Piaggio, presso lo stabile del CREC, si terrà invece una festa organizzata da Arci Valdera in collaborazione con Arciragazzi e Katlyd APS, con il contributo dell’associazione Il Carrubo: merenda, giochi in maschera e jam session musicale a partire dalle ore 16.

«Stiamo definendo gli ultimi dettagli – spiega l’assessore alle attività produttive Alessandro Puccinelli – che saranno resi noti a breve con il programma ufficiale. Anche quest’anno non mancherà un’animazione dedicata a bambini e famiglie per vivere il martedì grasso in un clima di festa».

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Febbraio 3, 2026