Giovanni Corrado: “La nostra è una squadra forte, anche se in questo momento incide il problema mentale”

Scritto da admin• 4:50 pm• Pisa SC

PISA – A margine della pesante sconfitta interna con il Frosinone, ecco l’analisi del direttore generale Giovanni Corrado, che commenta così il momento della squadra.

di Maurizio Ficeli

“Purtroppo questa è una squadra che è fragile non solo in momenti di difficoltà ma anche nei momenti positivi e questo malgrado si sia passati in vantaggio. Purtroppo piove sul bagnato, penso ad esempio all’episodio del gol di Garritano, però anche qui dobbiamo dire che gli episodi bisogna essere bravi a portarli dalla propria parte. Le ragioni di questa fragilità sono difficili da spiegare, ma chiaramente non siamo contenti dei risultati eppure il livello tecnico dei giocatori e dell’allenatore è lo stesso di quando riesci a fare 14 partite senza perdere. Noi abbiamo le convinzioni di avere una squadra forte, dove però ha inciso il problema mentale. Adesso comunque dobbiamo cercare di resettare e di capire perché questa squadra non riesce a reagire. Poi si faranno le valutazioni ed è indubbio che quando si lavora si fanno determinate valutazioni, si costruisce una squadra che possa ambire a delle posizioni, ci sono tante situazioni, andamenti e infortuni e si cerca di capire quando e dove si è sbagliato”.

“Il Pisa è stata una squadra che quando andava in svantaggio, rimontava. La fragilità strutturale si risolve a livello interno, valutando poi in seguito come intervenire. Comunque penderemo al futuro a fine stagione”.

“Sulla contestazione non sono sorpreso perché il tifoso nerazzurro da tanto ed è giusto che riceva altrettanto, però dico a loro, che non si dimentichino che i giocatori stanno dando tanto e vanno supportati affinché diano di più”.

Last modified: Maggio 7, 2023