Luca D’Angelo: “Momento delicato. Le ultime due partite le affronteremo con una foga mai vista negli ultimi cinque anni”

PISA – Al termine del match perso contro il Frosinone ha parlato in sala stampa davanti a microfoni e taccuini Il tecnico Luca D’Angelo.

“Fino al momento del pareggio del Frosinone, primo tiro nello specchio della porta, non avevamo rischiato nulla. La squadra ha problemi a livello mentale perché nel momento che subisce qualcosa dall’avversario va in grave difficoltà. Torregrossa l’abbiamo recuperato all’ultimo momento perciò non posso dire nulla nei suoi confronti. Lo stesso hanno fatto anche gli altri ragazzi Non riesco ad addossare colpe a livello caratteriale, posso darle a livello tecnico e tattico mettendomi io di mezzo per primo ma non dal punto di vista dell’impegno. So che in tanti non sono d’accordo. I giocatori li vedo durante la settimana e li vedo durante la partita. Il 70% di questi ragazzi li conosciamo bene e sappiamo quanto ci tengono e anche i nuovi nessuno si è mai tirato indietro. Personalmente e lo faccio anche a nome dei ragazzi ringrazio i tifosi perché abbiamo ben notato che i fischi sono arrivati alla fine della partita e questa è una nota di merito. Affronteremo le prossime due partite con una foga mia vista in questi cinque anni che sono qui. Dobbiamo solo stare zitti, prenderci le critiche, così come prima ci prendevamo gli applausi. Adesso è giustissimo che venga criticato l’allenatore perché la squadra non sta andando bene ed è l’allenatore che deve dare le risposte ai dubbi che possono avere i calciatori in campo”

