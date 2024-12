“Cuordiferro”: lo spettacolo teatrale per bambini al Teatro Nuovo di Pisa

Written by admin• 8:12 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Torna la magia del teatro per bambini con lo spettacolo “Cuordiferro” del Collettivo Clochart, in scena domenica 8 dicembre alle 17 al Teatro Nuovo di Pisa (Piazza della Stazione 16).

La storia racconta di un brigante, Cuordiferro, che semina paura tra gli abitanti di Roccaverde. Nonostante la ricca ricompensa per la sua cattura, nessuno riesce a fermarlo, finché un giorno viene visto da Fragolino, un bambino povero. Temendo di essere scoperto, Cuordiferro rapisce Fragolino per farne suo servo, ma tra i due nasce una grande amicizia che porterà il brigante a rivelarsi e a restituire la taglia al suo giovane amico. Quando Fragolino si presenta in tribunale per difendere Cuordiferro, dovrà affrontare un giudice severo, ma il finale riserverà delle sorprese!

Lo spettacolo, che unisce diverse tecniche teatrali dal teatro di figura a quello di narrazione, è un’emozionante avventura di amicizia e generosità. La regia è di Michele Comite, le coreografie di Hillary Anghileri, le scenografie di Gigi Giovanazzi e Sergio Debertolis, i burattini di Rita Casarini e Anna Ucosich. La durata è di 55 minuti, ed è consigliato per bambini dai 3 anni in su.

Il Teatro Nuovo di Pisa propone per la stagione 2024/25 un ricco programma di spettacoli di qualità per bambini (programma completo su www.teatronuovopisa.it), realizzati con il supporto di Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 8 euro per gli adulti, 7 euro per i ridotti convenzionati e 6 euro per i bambini. La biglietteria online è su www.ciaotickets.com. Il botteghino è aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19, in Piazza Stazione 16. Per informazioni: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com o 3923233535.

Per partecipare agli eventi, è necessaria la tessera annuale di Binario Vivo APS (solo per adulti), al costo di 3 euro.

