Pista ciclopedonale, chiusura di via Vicinale delle Case Bianche, Adesso Calcinaia: “Decisione incomprensibile”

CALCINAIA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Adesso Calcinaia.

Via Vicinale delle Case Bianche resterà chiusa dal 9 al 16 dicembre per consentire i lavori della nuova pista ciclopedonale. Una scelta che, secondo i consiglieri comunali di Adesso Calcinaia Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimeni e Marco Buggiani, rischia di creare ulteriori disagi ai residenti.

«Si tratta di una strada utilizzata quotidianamente da chi vive nella zona per evitare lunghi giri e ridurre tempi e consumi, soprattutto considerando che il ponte di via Papa Giovanni XXIII è ancora a senso unico — dichiarano i consiglieri —. È difficile comprendere la logica di questa programmazione: non si poteva attendere la riapertura del ponte di Calcinaia, prevista nelle prossime settimane?».

Il gruppo invita l’amministrazione a riconsiderare la decisione: «Siete ancora in tempo per evitare un ulteriore aggravio per i cittadini. Ripensateci».

