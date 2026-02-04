Giorno del Ricordo 2026: a Pisa una settimana di iniziative tra memoria, cultura e partecipazione

Written by admin• 2:14 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Martedì 10 febbraio si svolgeranno a Pisa le celebrazioni per il Giorno del Ricordo 2026, istituito dalla legge 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale.

Il programma, promosso dal Comune di Pisa insieme a Prefettura, Provincia, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Pisa e all’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, si svolgerà da lunedì 9 a sabato 14 febbraio.

La mostra

Le iniziative si apriranno lunedì 9 febbraio alle 11.30 con l’inaugurazione della mostra “Istria, Fiume e Dalmazia: la storia, le foibe e l’esodo”, allestita nell’atrio di Palazzo Gambacorti. L’esposizione, composta da 18 pannelli informativi, sarà visitabile gratuitamente fino al 14 febbraio, dalle 7.30 alle 19.30.

Le commemorazioni del 10 febbraio

Il 10 febbraio la giornata si aprirà alle 9.30 con la deposizione di una corona d’alloro al Cippo dedicato alle vittime delle foibe presso il cimitero suburbano di Pisa, seguita dalla Santa Messa e dalla commemorazione ufficiale. Nel corso della mattinata sono previste ulteriori deposizioni di corone e mazzi di fiori a Marina di Pisa e in diversi luoghi simbolo della città.

Alle 16.00 sarà inaugurata una panchina tricolore in memoria delle vittime, presso la Cittadella Galileiana.

Il viaggio della memoria

Nella stessa giornata una delegazione dell’Amministrazione comunale, insieme a una rappresentanza delle scuole del litorale pisano, si recherà a Trieste per una visita alla Foiba di Basovizza.

Teatro e memoria

Il programma si arricchisce di tre appuntamenti teatrali al Teatro Verdi di Pisa, nella sala Titta Ruffo:

Mercoledì 11 febbraio, ore 21.00 – Esuli, la forza dei sogni, di e con Laura Mantovi;

– Esuli, la forza dei sogni, di e con Laura Mantovi; Giovedì 12 febbraio, ore 10.30 – Foibe, storie nella Storia, matinée per le scuole;

– Foibe, storie nella Storia, matinée per le scuole; Giovedì 12 febbraio, ore 21.00 – replica serale dello spettacolo.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it, fino a esaurimento posti.

