COEZ in Piazza dei Cavalieri per il Summer Knights

Written by admin• 2:19 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

Prevendite da giovedì 5 febbraio alle ore 14.00 su Ticketone

PISA – Dopo il successo del tour nei palazzetti con oltre 70.000 biglietti venduti e diverse date sold-out, COEZ ha annunciato il nuovo tour COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP – che porterà il cantautore romano ad esibirsi nelle location più suggestive in tutta Italia.

Il tour farà tappa il 22 luglio 2026 a Pisa in Piazza dei Cavalieri per il Pisa Summer Knights, il festival di spettacolo e cultura promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da LEG Live Emotion Group.

“Ci tenevo a riportare dal vivo il Rooftop, tornando in estate con un nuovo spettacolo nei teatri di pietra e in posti magici. Abbiamo pensato di regalare ad ognuno di voi che comprerà un biglietto una piccola anteprima del nuovo Rooftop, il terzo capitolo della saga che uscirà in primavera“. – Coez

Il progetto nasce nel 2015 per far rivivere in modo più i brani dell’artista e cover legate al suo percorso personale e professionale. Diventa poi un album a cui farà seguito un secondo capitolo nel 2022. Ora il progetto arriva alla sua terza “stagione”, assumendo una nuova veste e approdando live in location dall’atmosfera unica come i teatri di pietra che diventano specchio delle canzoni, costruite in modo essenziale e diretto, un’unione in grado di creare una dimensione familiare e profonda con il pubblico. Coez è reduce dal successo di 1998, l’ultimo album, uscito lo scorso giugno, che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Un album che ha segnato un ritorno alle origini e allo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia. 1998, il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody

Last modified: Febbraio 4, 2026