Daniele Doveri prescelto per Verona – Pisa

Nell’ultima direzione l’8 dicembre scorso il Pisa fu sconfitto per mano del Parma

PISA – Sarà il 48enne Daniele Doveri della Sezione di Roma 1, a dirigere la sfida fra Verona e Pisa in programma venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 20:45 al “Bentegodi”, coadiuvato dai segnalinee Giovanni Baccini della Sezione di Conegliano e Valerio Colarossi della Sezione di Roma 2, con Luca Massimi della Sezione di Termoli in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Luigi Nasca della Sezione di Bari, assistito da Marco Di Bello della Sezione di Brindisi.

di Giovanni Manenti

Arbitro internazionale dal 2018, Doveri vanta una notevole esperienza, con ben 257 gare dirette nella Massima Divisione, di cui 11 nel corrente Campionato di Serie A,tra cui spiccano Udinese-Milan (0-3) alla quarta giornata, Atalanta -Milan (1-1) alla nona, Verona-Inter (1-2) alla decima, Fiorentina-Juventus (1-1) alla 12esima, Genoa-Inter (1-2) alla 15esima ed Inter-Napoli (2-2) alla ventesima, oltre ad aver arbitrato il Pisa nella sconfitta interna per 0-1 contro il Parma alla 14esima giornata, decisa da un generoso calcio di rigore concesso agli emiliani.. .

Compresa l’ultima circostanza appena citata, sono pertanto cinque i precedenti con Doveri ad arbitrare i nerazzurri, il primo dei quali andato in scena il 5 dicembre 2021, con il Pisa ad imporsi 1-0 a Como per la 16esima giornata del Torneo Cadetto grazie ad un’autorete di Scaglia in avvio, cui ha fatto seguito ancora una sfida coi lariani il 21 agosto 2022 per la seconda giornata di Serie B, gara conclusa sul 2-2 con reti di Morutan su rigore e Torregrossa all’89’ ad annullare i vantaggi ospiti dapprima con Bianco e quindi con Kerrigan.

Al ritmo di una designazione per stagione, Doveri torna a dirigere i nerazzurri l’8 ottobre 2023 per la nona giornata sul neutro di Cesena per l’incontro Spezia-Pisa concluso sullo 0-0, per poi completare il suo personale poker di arbitraggi il 29 settembre 2024 a Castellammare di Stabia per la settima giornata dello scorso Campionato, che coincide con la prima sconfitta del Pisa dopo 5 vittorie ed un pari, con i padroni di casa della Juve Stabia ad imporsi 2-0 per i centri dell’ex Varnier ed Artisticom così che il bilancio complessivo con il Direttore di gara della Capitale parla di una sola vittoria del Pisa a fronte di due pari ed altrettante sconfitte..

Designazioni 24esima giornata Serie A 2025-’26:

Verona – Pisa –Daniele Doveri della Sezione di Roma 1

Genoa – Napoli – Davide Massa della Sezione di Imperia

Fiorentina – Torino – Andrea Colombo della Sezione di Como

Bologna – Parma – Giuseppe Collu della Sezione di Cagliari

Lecce – Udinese – Antonio Rapuano della Sezione di Rimini

Sassuolo – Inter – Daniele Chiffi della Sezione di Padova

Juventus – Lazio – Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata

Atalanta – Cremonese – Marco Piccinini della Sezione di Forlì

Roma – Cagliari – Matteo Marcenaro della Sezione di Genova

Torino – Milan – rinviata al 18 febbraio 2026

