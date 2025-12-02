Giornata mondiale AIDS: studenti del Fermi di Pontedera al centro della prevenzione

Written by admin• 11:02 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – «Non esistono persone “a rischio” per natura: sono i comportamenti, quando adottati da chiunque, a determinare i rischi». È uno dei messaggi chiave rivolti alle studentesse e agli studenti che hanno riempito l’auditorium dell’ITCG “E. Fermi” di Pontedera, durante l’iniziativa promossa per la Giornata mondiale per la lotta all’Aids dalla Regione Toscana, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, le Aziende sanitarie toscane e la rete “Scuole che promuovono Salute”. Oltre ai più di 100 ragazzi presenti in sala, altri hanno seguito l’incontro in streaming dagli IIS Santoni e Galilei-Pacinotti.

«L’obiettivo dell’incontro – spiega Luigi Franchini, direttore dell’Educazione e Promozione alla Salute dell’Azienda USL Toscana nord ovest – è sensibilizzare i giovani su una patologia importante e spesso sottovalutata. Esistono semplici ma fondamentali precauzioni per evitare il contagio da HIV, e in generale è necessario mantenere alta l’attenzione su tutte le infezioni sessualmente trasmissibili, la cui incidenza è in aumento. I progressi sanitari e clinici degli ultimi anni sono notevoli, ma – per citare un vecchio slogan – prevenire resta sempre meglio che curare».

Franchini ha poi voluto ringraziare le professioniste intervenute: Silvia Costarelli, infettivologa dell’UO Malattie Infettive di Livorno, e Patrizia Scida, direttrice dell’UF Consultoriale Valdera, insieme alle sue collaboratrici Elisa Bertelli, Martina Pezzullo e Jessica Murgioni, rispettivamente psicologa, ostetrica ed educatrice del Consultorio di Pontedera.

Presenti anche Camilla Toschi di Fondazione Sistema Toscana per il supporto tecnico-organizzativo, e – per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa – Silvio Tintori.

Un ringraziamento speciale è stato infine rivolto al dirigente dell’ITCG Fermi, Luigi Vittipaldi, e alla vicepreside Maria Laura Pavone per l’accoglienza e la sensibilità dimostrata.

