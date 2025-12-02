Inaugurata a Ponsacco “La Bautique”, la nuova toelettatura con shop dedicato agli accessori naturali

Written by Antonio Tognoli• 10:41 am• Ponsacco, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONSACCO – Una nuova toelettatura dedicata al benessere degli animali, con prodotti naturali e selezionati: a Ponsacco apre “La Bautique”, il nuovo progetto dell’imprenditrice Martina Leonetti, che prende vita in Via Marconi n.25

All’inaugurazione della nuova attività presenti il Presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli, l’Assessore al Commercio del Comune di Ponsacco Anna de Santi e Veronica Fagiolini dell’Area Credito Confcommercio Pisa.

Un progetto nato da una passione maturata nel tempo, come racconta la titolare Martina Leonetti: “E’ sempre stato un sogno aprire un’attività come questa. Anni fa scherzando dicevo «Quando aprirò si chiamerà così», perché ero già pronta ad aprire con questo nome: l’ho scelto mentre studiavo, è sempre stato quello definitivo”.

Martina ha spiegato come il suo percorso sia nato dall’amore per gli animali: “Ho fatto Scienze Veterinarie per due anni. All’inizio doveva essere solo un lavoretto durante il periodo di studi… invece dopo diverse collaborazioni nei negozi ho capito che questa sarebbe stata davvero la mia strada”.

All’interno della nuova boutique sono disponibili tutti i principali servizi di toelettatura: “C’è la toelettatura per cani e gatti, tutti i tipi: dal lavoro a forbice alle tosature, fino allo stripping per i cani con il manto ruvido. Poi abbiamo l’impianto per l’ozonoterapia, per cani piccoli e grandi, con lavaggio in acqua igienizzata e sanificazione”.

Accanto alla parte tecnica, uno spazio è dedicato alla selezione di prodotti di qualità:

“Ho scelto accessori ricercati del territorio toscano, cose più naturali possibili: collari, guinzagli, pettorine, mangimi, biscotti e prodotti cosmetici per cani e gatti di qualità elevata”.

“Con l’insegna appesa è diventato tutto vero. È una soddisfazione enorme: era il mio obiettivo fin dal primo giorno. Per me è la cosa più bella” conclude Leonetti.

“Si tratta di un progetto nato dalla passione e dalla determinazione” commenta il Presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli “Un’attività che porta un servizio specializzato e di alta qualità che farà la felicità dei nostri amici a quattro zampe e dei loro padroni. L’apertura di questa boutique è l’ennesima dimostrazione che Ponsacco continua a brillare come una cittadina attrattiva e stimolante per i giovani. Voglio riconoscere, in particolare, il costante e prezioso lavoro svolto da Confcommercio negli ultimi 15 anni, in sinergia con le Amministrazioni che si sono succedute. Questo è il risultato di un impegno comune a sostegno della nostra economia locale”.

“Sono felice di portare il saluto dell’Amministrazione a questa nuova apertura, che arricchisce l’offerta commerciale del nostro centro” commenta l’Assessore al Commercio del Comune di Ponsacco Anna De Santi “Ogni nuova attività rappresenta un investimento prezioso per la vitalità di Ponsacco. Auguro ai titolari un percorso ricco di soddisfazioni e crescita”.

Soddisfazione per il Coordinatore Sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli: “Dietro ogni nuova insegna c’è un percorso fatto di formazione e sacrifici e come Confcommercio il nostro impegno è proprio quello di accompagnare queste realtà, aiutandole a crescere. La storia di Martina dimostra che quando passione e competenza si incontrano, si crea un valore che va oltre il semplice servizio commerciale. Iniziative come questa confermano che il commercio di vicinato resta una risorsa essenziale, e noi continueremo a sostenerlo con convinzione”.

Con professionalità, cura e una forte identità legata alla qualità e alla naturalità, “La Bautique” si presenta come un nuovo punto di riferimento per tutti i proprietari di animali del territorio.

Last modified: Dicembre 2, 2025