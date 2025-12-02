Montopoli rinnova l’appello alla donazione: 51 nuovi donatori grazie a “Donare ti dona”

Written by admin• 11:31 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – «Dal Comune di Montopoli – afferma la vicesindaca Irene Cavallini – rinnoviamo l’invito a garantire continuità nella donazione, anche in questa fase di aggiornamento del sistema informatico dei Servizi Trasfusionali dell’Ausl Toscana Centro. Si tratta di un adeguamento tecnico necessario per rendere i centri più sicuri ed efficienti, che tuttavia può comportare qualche rallentamento. Proprio per questo chiediamo ai cittadini di non interrompere il proprio impegno: la generosità dei donatori è fondamentale sempre, ma lo è ancor di più in momenti come questo. Le iniziative Donare ti dona, all’interno del Dono Day 2025 e realizzate insieme alle sezioni locali Avis e Fratres, hanno reso ancora più evidente quanto sia importante sensibilizzare, informare e mantenere alta l’attenzione sull’importanza di una donazione costante».

Il progetto Donare ti dona ha visto per oltre un mese la presenza di stand informativi delle due associazioni di donatori di sangue in occasione degli eventi organizzati nel capoluogo e nelle frazioni, con una conclusione presso il centro trasfusionale di Fucecchio, dedicata all’accoglienza dei nuovi candidati alla donazione.

«Il lavoro svolto in piena sinergia tra Avis, Fratres e amministrazione comunale – sottolineano le due associazioni – ha portato a un risultato importante, che ci rende orgogliosi. Un’iniziativa efficace, che dimostra quanto sia vero che “l’unione fa la forza”. Ci auguriamo che possa essere replicata il prossimo anno. Nel frattempo continueremo la nostra attività quotidiana di promozione del dono, perché purtroppo di sangue c’è sempre bisogno e non può essere prodotto artificialmente: può solo essere donato».

L’iniziativa ha portato all’adesione di 51 nuovi donatori e donatrici.

«È stato un piacere contribuire a questo percorso virtuoso, culminato in un’apertura straordinaria del centro trasfusionale di Fucecchio – dichiara la responsabile del centro, dottoressa Elvira Martinelli – per accogliere i donatori e i numerosi candidati. A questi ultimi rivolgo un ringraziamento particolare: siete una forza indispensabile del nostro sistema sanitario e raccogliete il testimone dei donatori storici. Il vostro impegno rappresenta una speranza concreta per la salute – e talvolta per la vita – di molti pazienti».

«Il ringraziamento più sentito – conclude la vicesindaca Cavallini – va ai cittadini e alle cittadine che hanno risposto all’appello, molti dei quali giovani: un dato che ci incoraggia e ci fa guardare con fiducia al futuro, confermando come la solidarietà sia un valore profondamente radicato nella nostra comunità».

Last modified: Dicembre 2, 2025