Giornata Internazionale dell’Ostetrica: le ostetriche di Asl e AOUP insieme il 5 maggio a Pisa

PISA– In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, le ostetriche dell’Azienda USL Toscana nord ovest e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana si riuniscono il 5 maggio a Pisa, nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, per condividere esperienze, testimonianze e riflessioni sul loro ruolo nelle situazioni di crisi.

Lo slogan lanciato per il 2025 dall’International Confederation of Midwives è “Midwives – Critical in Every Crisis”, a sottolineare l’importanza delle ostetriche nei contesti più complessi: da conflitti e disastri naturali ai cambiamenti climatici. In scenari emergenziali, le ostetriche sono spesso le prime figure sanitarie di riferimento, capaci di garantire fino al 90% dei servizi essenziali per la salute sessuale, riproduttiva, materna e neonatale, anche in condizioni estreme.

Durante l’incontro a Pisa, le professioniste di Asl e AOUP racconteranno le esperienze vissute in missioni umanitarie e l’importanza della formazione continua, anche a livello locale, per affrontare ogni tipo di emergenza sanitaria.

In piazza Gambacorti, accanto a Palazzo Gambacorti, sarà inoltre allestita una tenda da campo del Gruppo di Chirurgia d’Urgenza (GCU) di Pisa, utilizzata nelle missioni all’estero. Qui le ostetriche simuleranno scenari operativi, offrendo ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino il loro lavoro.

L’evento è promosso con il patrocinio (in corso di concessione) del Comune di Pisa, dell’Ordine provinciale delle Ostetriche di Pisa, Massa e Livorno, del GCU Pisa e del Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università di Pisa.

Last modified: Aprile 29, 2025