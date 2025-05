“Europa e democrazia”, importante appuntamento al PalaTodisco di San Giuliano Terme

Written by admin• 2:22 pm• Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Giovedì 8 maggio alle ore 18.30 al PalaTodisco in Via di Palazzetto a San Giuliano Terme importante appuntamento politico organizzato da +Europa.

Si parlerà di Europa e democrazia ormai ad un mese dal referendum in programma nei giorni 8 e 9 giugno con l’intervento di importanti ospiti a partire da Agnese Balducci, neo presidente dell’assemblea nazionale di +Europa e Riccardo Magi segretario nazionale e deputato di +Europa.

Parteciperanno a questo importante evento nazionale i maggiori esponenti dei movimenti federalisti italiani, tra cui il Movimento Europeo di Pier Virgilio Dastoli, Movimento Federalista Europeo di Roberto Castaldi. Ospiti di rilievo saranno la Senatrice Emma Bonino, Simone Marinai, Professore ordinario di diritto europeo all’Università di Pisa, Andrea Pertici, Professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Pisa e dottore di ricerca in Giustizia Costituzionale e Sara Bertolli presidente della Generazione Federalista Europa. In collegamento da Ventotene Eric Jozsef, giornalista francese, corrispondente dal 1992 in Italia del quotidiano francese “Libération”.

Last modified: Maggio 7, 2025