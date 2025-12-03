Giornata della Disabilità: luoghi simbolici illuminati di rosso nel territorio

Written by admin• 8:27 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, l’Associazione GAM ASD APS e Special Olympics Pisa annunciano che, domani 3 dicembre 2025, a partire dalle ore 18:00, alcuni luoghi simbolici del territorio saranno illuminati di rosso grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali e delle realtà locali coinvolte.

I siti interessati dall’iniziativa sono:

Chiesa di San Domenico nel Comune di San Miniato, con il contributo del CCN di San Miniato;

nel Comune di San Miniato, con il contributo del CCN di San Miniato; La rotonda tra via Corridoni e via Gramsci, adiacente alla sede di GAM ASD APS, con il benestare dell’azienda La Patrie;

tra via Corridoni e via Gramsci, adiacente alla sede di GAM ASD APS, con il benestare dell’azienda La Patrie; Il frontone del Palazzo delle Logge di Banchi , nei pressi del Palazzo Comunale in Piazza XX Settembre a Pisa;

, nei pressi del Palazzo Comunale in Piazza XX Settembre a Pisa; Torre di San Matteo nel Comune di Montopoli in Val d’Arno.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una campagna nazionale promossa da enti e associazioni impegnati nel campo della disabilità e rappresenta un gesto simbolico ma altamente significativo, volto a promuovere consapevolezza, inclusione e rispetto verso le persone con disabilità.

GAM ASD APS e Special Olympics Pisa, da anni attive nel territorio attraverso lo sport e attività inclusive, aderiscono con convinzione alla ricorrenza e invitano le amministrazioni comunali e tutti i cittadini a sostenerne la diffusione.

Last modified: Dicembre 3, 2025