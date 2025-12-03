Written by Dicembre 3, 2025 8:27 am Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Giornata della Disabilità: luoghi simbolici illuminati di rosso nel territorio

HomePisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGEGiornata della Disabilità: luoghi simbolici illuminati di rosso nel territorio

PISA- In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, l’Associazione GAM ASD APS e Special Olympics Pisa annunciano che, domani 3 dicembre 2025, a partire dalle ore 18:00, alcuni luoghi simbolici del territorio saranno illuminati di rosso grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali e delle realtà locali coinvolte.

I siti interessati dall’iniziativa sono:

  • Chiesa di San Domenico nel Comune di San Miniato, con il contributo del CCN di San Miniato;
  • La rotonda tra via Corridoni e via Gramsci, adiacente alla sede di GAM ASD APS, con il benestare dell’azienda La Patrie;
  • Il frontone del Palazzo delle Logge di Banchi, nei pressi del Palazzo Comunale in Piazza XX Settembre a Pisa;
  • Torre di San Matteo nel Comune di Montopoli in Val d’Arno.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una campagna nazionale promossa da enti e associazioni impegnati nel campo della disabilità e rappresenta un gesto simbolico ma altamente significativo, volto a promuovere consapevolezza, inclusione e rispetto verso le persone con disabilità.

GAM ASD APS e Special Olympics Pisa, da anni attive nel territorio attraverso lo sport e attività inclusive, aderiscono con convinzione alla ricorrenza e invitano le amministrazioni comunali e tutti i cittadini a sostenerne la diffusione.

Last modified: Dicembre 3, 2025
Previous Story
Nuovi Maestri Artigiani 2025: la Camera di Commercio premia le eccellenze della provincia di Pisa
Next Story
Lectio del professor Montanari: evento sold out, diretta streaming per garantire l’accesso a tutti

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti