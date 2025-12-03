Nuovi Maestri Artigiani 2025: la Camera di Commercio premia le eccellenze della provincia di Pisa

PISA- La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha conferito oggi le qualifiche di Maestro Artigiano a un nuovo gruppo di professionisti della provincia di Pisa, riconoscendo l’eccellenza delle competenze, il valore della tradizione e la capacità di tramandare il proprio sapere alle nuove generazioni.
La qualifica di Maestro Artigiano è un riconoscimento prestigioso riservato ai titolari di imprese artigiane con elevata professionalità e comprovata attitudine all’insegnamento. Attribuita dalla Camera di Commercio previo parere della Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana, rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare le eccellenze produttive locali e potenziare il sistema delle Botteghe Scuola, luoghi in cui i maestri formano i futuri artigiani attraverso percorsi basati sulla pratica, sull’esperienza e sulla manualità.
«I Maestri Artigiani sono prima di tutto custodi del sapere – commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. – Quando la loro esperienza diventa insegnamento, le botteghe si trasformano in laboratori di futuro, dove i giovani imparano un mestiere facendo, e dove tradizione e innovazione si incontrano. A loro va la nostra gratitudine, e la Camera di Commercio sarà sempre al loro fianco per costruire insieme nuovi orizzonti».
Le qualifiche 2025 hanno coinvolto diversi settori dell’artigianato artistico e tradizionale: sartoria, tessitura, lavorazione del vetro e dei metalli preziosi, produzione alimentare e distillati, restauro e servizi alla persona.
I nuovi Maestri Artigiani 2025
Nel corso della cerimonia sono stati nominati Maestri Artigiani i seguenti professionisti, selezionati per la loro consolidata esperienza, la comprovata perizia tecnica e la capacità formativa:
- Betti Simona, titolare di S’Arte Scuola di Moda e Sartoria (Calci) – sartoria e confezioni su misura
- Butler Corinna, titolare di Vitrium (Volterra) – creazione di oggetti in vetro
- Consoloni Sandra, socia di Tagliomania sas (Palaia) – parrucchiera
- Cutelli Gianfrancesco, amministratore di Procopio srl (Pisa) – produzione di gelato e pasticceria
- Fichi Sabrina, titolare dell’omonima impresa (Pisa) – sartoria
- Gazzarri Cinzia, titolare dell’omonima impresa (Volterra) – tessitura di stoffe e pelli
- Gazzina Silvia, titolare di Conservazione Progettazione Restauro Carte Antiche (Volterra) – restauro, conservazione e catalogazione di materiali cartacei e fotografici
- Gennai Daniela, titolare di Dgstyle (Riparbella) – parrucchiera
- Malvezzi Caterina, titolare dell’omonima impresa (San Miniato) – laboratorio orafo
- Martelli Luca, socio di Martelli F.lli Dino, Mario & C. (Casciana Terme Lari) – produzione pasta alimentare
- Morelli Luca, Marco e Paolo, soci di L. Morelli e Figlio srl (Palaia) – produzione di liquori e distillati
- Pieracci Matteo, titolare dell’omonima impresa (Calcinaia) – produzione maglieria
La cerimonia conferma l'impegno della Camera di Commercio nel sostenere la formazione artigiana e promuovere un modello di sviluppo che integri tradizione, innovazione e trasmissione del sapere, valorizzando mestieri che rappresentano un patrimonio produttivo, identitario e culturale per l'intero territorio.