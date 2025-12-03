Nuovi Maestri Artigiani 2025: la Camera di Commercio premia le eccellenze della provincia di Pisa

Written by admin• 7:58 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha conferito oggi le qualifiche di Maestro Artigiano a un nuovo gruppo di professionisti della provincia di Pisa, riconoscendo l’eccellenza delle competenze, il valore della tradizione e la capacità di tramandare il proprio sapere alle nuove generazioni.

La qualifica di Maestro Artigiano è un riconoscimento prestigioso riservato ai titolari di imprese artigiane con elevata professionalità e comprovata attitudine all’insegnamento. Attribuita dalla Camera di Commercio previo parere della Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana, rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare le eccellenze produttive locali e potenziare il sistema delle Botteghe Scuola, luoghi in cui i maestri formano i futuri artigiani attraverso percorsi basati sulla pratica, sull’esperienza e sulla manualità.

«I Maestri Artigiani sono prima di tutto custodi del sapere – commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. – Quando la loro esperienza diventa insegnamento, le botteghe si trasformano in laboratori di futuro, dove i giovani imparano un mestiere facendo, e dove tradizione e innovazione si incontrano. A loro va la nostra gratitudine, e la Camera di Commercio sarà sempre al loro fianco per costruire insieme nuovi orizzonti».

Le qualifiche 2025 hanno coinvolto diversi settori dell’artigianato artistico e tradizionale: sartoria, tessitura, lavorazione del vetro e dei metalli preziosi, produzione alimentare e distillati, restauro e servizi alla persona.

I nuovi Maestri Artigiani 2025

Nel corso della cerimonia sono stati nominati Maestri Artigiani i seguenti professionisti, selezionati per la loro consolidata esperienza, la comprovata perizia tecnica e la capacità formativa:

Betti Simona , titolare di S’Arte Scuola di Moda e Sartoria (Calci) – sartoria e confezioni su misura

, titolare di S’Arte Scuola di Moda e Sartoria (Calci) – sartoria e confezioni su misura Butler Corinna , titolare di Vitrium (Volterra) – creazione di oggetti in vetro

, titolare di Vitrium (Volterra) – creazione di oggetti in vetro Consoloni Sandra , socia di Tagliomania sas (Palaia) – parrucchiera

, socia di Tagliomania sas (Palaia) – parrucchiera Cutelli Gianfrancesco , amministratore di Procopio srl (Pisa) – produzione di gelato e pasticceria

, amministratore di Procopio srl (Pisa) – produzione di gelato e pasticceria Fichi Sabrina , titolare dell’omonima impresa (Pisa) – sartoria

, titolare dell’omonima impresa (Pisa) – sartoria Gazzarri Cinzia , titolare dell’omonima impresa (Volterra) – tessitura di stoffe e pelli

, titolare dell’omonima impresa (Volterra) – tessitura di stoffe e pelli Gazzina Silvia , titolare di Conservazione Progettazione Restauro Carte Antiche (Volterra) – restauro, conservazione e catalogazione di materiali cartacei e fotografici

, titolare di Conservazione Progettazione Restauro Carte Antiche (Volterra) – restauro, conservazione e catalogazione di materiali cartacei e fotografici Gennai Daniela , titolare di Dgstyle (Riparbella) – parrucchiera

, titolare di Dgstyle (Riparbella) – parrucchiera Malvezzi Caterina , titolare dell’omonima impresa (San Miniato) – laboratorio orafo

, titolare dell’omonima impresa (San Miniato) – laboratorio orafo Martelli Luca , socio di Martelli F.lli Dino, Mario & C. (Casciana Terme Lari) – produzione pasta alimentare

, socio di Martelli F.lli Dino, Mario & C. (Casciana Terme Lari) – produzione pasta alimentare Morelli Luca, Marco e Paolo , soci di L. Morelli e Figlio srl (Palaia) – produzione di liquori e distillati

, soci di L. Morelli e Figlio srl (Palaia) – produzione di liquori e distillati Pieracci Matteo, titolare dell’omonima impresa (Calcinaia) – produzione maglieria

La cerimonia conferma l’impegno della Camera di Commercio nel sostenere la formazione artigiana e promuovere un modello di sviluppo che integri tradizione, innovazione e trasmissione del sapere, valorizzando mestieri che rappresentano un patrimonio produttivo, identitario e culturale per l’intero territorio.

Last modified: Dicembre 3, 2025