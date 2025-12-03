Lectio del professor Montanari: evento sold out, diretta streaming per garantire l’accesso a tutti

Written by admin• 9:07 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- L’adesione e l’interesse del pubblico hanno superato ogni previsione: la lectio magistralis del professor Tomaso Montanari, dal titolo “Le parole della speranza”, in programma oggi alle ore 16:00 presso l’Auditorium G. Toniolo, ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni dalla pubblicazione del programma.

Alla luce delle numerose richieste ricevute da cittadini e appassionati che non sono riusciti a trovare posto in sala, l’Opera della Primaziale Pisana ha deciso di trasmettere l’incontro in diretta streaming sul proprio canale YouTube, così da permettere a tutti di seguire l’importante intervento del noto storico dell’arte.

La lectio rientra tra gli appuntamenti di “Tutti all’Opera”, la giornata che l’Opera della Primaziale Pisana dedica anche quest’anno alla Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, con un programma di iniziative gratuite e inclusive in Piazza dei Miracoli.

COME SEGUIRE LA DIRETTA

Quando: oggi, 3 dicembre 2025, ore 16:00

Dove: Canale YouTube Opera della Primaziale Pisana

https://www.youtube.com/@operadellaprimazialepisana485

