Giorgia al “Summer Knights” in Piazza Cavalieri a Pisa il 23 luglio

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedì 10 febbraio su Ticketone. Unica data in Toscana per l’estate, esclusiva regionale

PISA – “G” è certificato ORO! Dopo aver conquistato le classifiche debuttando al #1 degli album più venduti, l’ultimo disco di inediti di Giorgia viene oggi certificato ORO (dati Fimi-Niq).

Un nuovo riconoscimento che va ad aggiungersi ai successi dell’ultimo anno, dal DOPPIO PLATINO per LA CURA PER ME che ha superato i 165 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025, agli oltre 100.000 biglietti venduti per i live, passando dalla conquista dei vertici di tutte le classifiche radio con i singoli estratti da “G”.

Oltre al tour nei palasport che la vedrà protagonista a marzo, Giorgia sarà in concerto nel corso della prossima estate con “G – Summer”, 12 date in alcune delle più belle location estive tra cui Pisa per il Pisa Summer Knights il 23 luglio, unica data in Toscana per l’estate, esclusiva regionale. Il Pisa Summer Knights e’ il festival di spettacolo e cultura promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da LEG Live Emotion Group.

Ad accompagnare Giorgia sul palco Sonny Thompson (basso/chitarra), Mike Scott (chitarra), William Mylious Johnson (batteria), Gian Luca Ballarin (piano/tastiere), Fabio Visocchi (tastiere), Diana Frodella (corista), Andrea Faustini (corista), Valentina Sgarbossa (archi – violoncello), Caterina Coco (archi – violino), Alessio Cavalazzi (archi – violino), Matteo Lipari (archi – viola).

Sul palco Giorgia porterà, oltre ai suoi più grandi successi, i brani contenuti nel suo ultimo album “G”, tra cui il nuovo singolo “CORPI CELESTI”, attualmente in radio.

Scritta da Federica Abbate, Cripo e Raige e prodotta da Cripo e Enrico Brun, “CORPI CELESTI” racconta la spinta al coraggio che ognuno di noi deve mettere nella propria quotidianità per allargare lo sguardo su un’esistenza che ci tiene legati gli uni agli altri e che necessita di un atto di fiducia reciproca.

Il videoclip di “CORPI CELESTI” è una raccolta di immagini inedite e backstage che ripercorrono il 2025 di Giorgia, tra emozioni, successi e riconoscimenti.

