Gian Piero Gasperini: “Il Pisa sarà una bella sorpresa di questo campionato”

Written by Antonio Tognoli

PISA – Gian Piero Gasperini nel dopo gara parla nella sala stampa della Cetilar Arena della vittoria di misura della sua squadra.

“Sono molto soddisfatto del lavoro fatto fino ad adesso, se è già così avanti è merito dei giocatori che sono molto evoluti. Questa Roma ha diverse soluzioni di gioco, stasera abbiamo affrontata una squadra molto organizzata, sarà una bella sorpresa, farà un grande campionato perchè la squadra è molto fisica e Gilardino gode soprattutto dell’euforia di una piazza che da tanti anni non disputava il campionato di serie A”.

Agosto 30, 2025