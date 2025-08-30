Michel Aebischer: “Abbiamo dimostrato che in questa serie A possiamo stare”

Written by Antonio Tognoli• 11:15 pm• Pisa SC



PISA – Nel dopo gara della Cetilar Arena scende nella nuova sala stampa il centrocampista Michel Aebischer, uno dei migliori in campo contro la Roma.

“Queste prime settimane sono state bellissime il gruppo è sano, abbiamo lavorato da squadra, anche se con la palla dobbiamo migliorare, con le occasioni davanti alla porta, anche se gli errori fanno parte del gioco”.

“Alla fine devi sbagliare il meno possibile, sono sicuro che troveremo anche la vittoria. Ad inizio ripresa abbiamo ancora una volta sofferto come a Bergamo e preso nuovamente gol cercheremo di migliorare sotto questo aspetto. Quando giochiamo da squadra possiamo fare risultato con chiunque, però quelli che fanno la differenza sono i dettagli. Queste due partite però hanno dimostrato che in serie A possiamo stare. Calvin Stengs è arrivato due giorni fa e si sta ambientando e con la sua qualità può darci una grossa mano”.

