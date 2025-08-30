Alberto Gilardino: “C’è un po’ di rammarico per questa sconfitta ma siamo sulla strada giusta”

Written by Antonio Tognoli• 11:47 pm• Pisa SC

PISA – Un Alberto Gilardino molto soddisfatto si presenta in sala stampa dopo la sconfitta di misura del suo Pisa contro la Roma.



di Antonio Tognoli



“Voglio fare i complimenti ai tifosi pisani che sono stati uno spettacolo, ci serviranno in questa maniera per tutta la stagione. Il primo tempo è stato perfetto nella ripresa, abbiamo lasciato troppo campo alla Roma che ha trovato il gol, ma siamo stati bravi a rimanere in partita e nell’ultimo quarto d’ora i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. Perdere in questo modo c’è un po’ di rammarico però siamo fiducioso perché abbiamo fatto una gran bella prova. Meister è cresciuto velocemente in questo mese, di grande prospettiva, Tramoni davanti spende molte energie e fa un grande lavoro, ed anche lui ha margini di miglioramento. Dobbiamo crescere nei dettagli lo faremo strada facendo. Siamo in una fase di maturazione. Stengs era arrivato da poco ho voluto buttarlo subito dentro ha fatto buone cose. Difficile lavorare con il mercato aperto, Albiol se arriverà dovrà mettersi nelle condizioni di darci una grossa mano. La società è sempre stata molto vigile e lo sarà anche in queste 24 ore che mancano alla fine del mercato. In queste due settimane potremo lavorare in serenità per poi riprendere nella gara contro l’Udinese”.

Last modified: Agosto 30, 2025