Geofor, il primo congresso Fit-Cisl: un passo storico verso il futuro

Written by Antonio Tognoli• 8:32 am• Attualità, Pisa

PISA – Giovedì 23 gennaio 2025 si è svolto il primo Congresso FIT-CISL nella

storia di Geofor, un momento significativo per tutti i lavoratori iscritti alla

Federazione Italiana Trasporti della CISL. Durante l’incontro, si sono eletti le

cariche sindacali e i rappresentanti che parteciperanno al XIII Congresso

Provinciale FIT-CISL Pisa, previsto per marzo.

L’assemblea ha registrato una partecipazione straordinaria, segno di un rinnovato

entusiasmo verso una sigla che, nei mesi scorsi, si è completamente rinnovata e ha

gettato le fondamenta per costruire un nuovo percorso condiviso con i lavoratori.

Durante l’incontro, Giovanni Sicca, già eletto RSU alle elezioni aziendali dello

scorso dicembre, è stato riconfermato al timone del progetto con la totalità dei

voti.

“Un risultato che evidenzia la fiducia e l’apprezzamento dei lavoratori per il lavor

che abbiamo svolto finora – ha dichiarato Sicca –. Essere riconfermato

all’unanimità alla guida di questo progetto nascente, che ci vede sempre più

protagonisti all’interno di Geofor, mi lusinga. Non posso che ringraziare tutti i

colleghi che ci stanno dando fiducia e la segreteria regionale e provinciale della

FIT-CISL, che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto fin dal primo momento.

Insieme alla mia conferma – ha aggiunto Sicca – è stato eletto un Direttivo,

composto dal sottoscritto e da altri tre dipendenti Geofor: Claudia Pellegrini,

Massimo Pantani e Barbara Grandoni. Con questa squadra sono sicuro che

riusciremo a costruire un percorso significativo e positivo all’interno dell’azienda

Ma le elezioni non sono state l’unico punto all’ordine del giorno. Nel corso

dell’assemblea, i presenti hanno anche definito e approvato l’azione

programmatica per il 2025, un piano condiviso nato dal confronto diretto con gli

iscritti. Questo documento traccia una direzione chiara per affrontare le sfide futur

con determinazione e coesione. Un passo importante che ci permette di guardare al domani con maggiore consapevolezza e con una visione comune. Per noi, al contrario di altri, la parola e l’opinione dei nostri iscritti è fondamentale ed è alla

base della nostra azione sindacale. Non potremmo mai operare seguendo una

linea non condivisa con loro”.

Con questo primo congresso, la FIT-CISL Geofor si proietta verso il futuro con ambizione e determinazione. Con una squadra forte e il supporto dei lavoratori, è pronta a trasformare le sfide in opportunità per migliorare le condizioni di lavoro costruire una realtà aziendale più equa e inclusiva.

Last modified: Gennaio 25, 2025