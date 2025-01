Sanità Pisa, blitz di Petrucci (FdI): “Situazione più grave del previsto, il Direttore Generale dell’AOUP deve dimettersi”

Written by admin• 8:43 am• Attualità, Pisa, Politica

Diego Petrucci (FDI)

“La situazione è molto più grave di quanto immaginassi. Al Pronto Soccorso di Cisanello ci sono persone che sono in attesa da tre giorni, con barelle occupando anche le scrivanie e i corridoi. Una condizione inaccettabile sia per i pazienti che per gli operatori, che sono sottoposti a turni estenuanti e costretti a lavorare in queste circostanze. Voglio ringraziare ogni singolo lavoratore per l’impegno straordinario che stanno dimostrando. I vertici dell’Azienda Ospedaliera devono finalmente ammettere la verità: manca personale. Non è più accettabile giustificare la situazione con il picco influenzale, come è stato fatto anche lo scorso anno. Attualmente, sei persone sono in maternità e due si sono licenziate, il che significa che il Pronto Soccorso è sotto organico di almeno otto unità. Inoltre, mancano circa trenta posti letto all’interno dell’ospedale, il che impedisce di trasferire i pazienti dal Pronto Soccorso ai reparti. Questa situazione si ripete ogni anno, e di fronte a tutto ciò, il direttore generale dovrebbe dimettersi. Il governatore Giani, che lo ha nominato, deve prendere una posizione concreta. Non è possibile che un ospedale costato miliardi di euro, dove si continuano a moltiplicare i primariati, non riesca a trovare posto per qualche decina di letti in più“, ha dichiarato il consigliere regionale di FdI Diego Petrucci, dopo il suo sopralluogo al Pronto Soccorso della AOUP.

