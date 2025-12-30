Calcinaia, Adesso Calcinaia vota contro il Bilancio di genere: «Documento ideologico e con dati errati»

Written by admin• 2:35 pm• Calcinaia, Politica

CALCINAIA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Adesso Calcinaia relativo al Bilancio di Genere.

Il gruppo consiliare Adesso Calcinaia ha votato contro il Bilancio di genere, approvato nell’ultimo consiglio comunale e introdotto per la prima volta nel Comune.

Secondo i consiglieri di opposizione, il documento avrebbe un carattere «ideologico» e sarebbe «vicino alla visione politica della sinistra in Valdera», con riferimenti a rete RE.A.DY e comunità LGBTQ+ ritenuti non pertinenti rispetto a un bilancio comunale.

L’opposizione contesta inoltre la presenza di dati ritenuti errati, come il numero delle preferenze espresse per candidate donne nel 2014, definito «completamente falso». Per Adesso Calcinaia questo renderebbe il documento «falsato».

Infine, viene criticato anche il costo in termini di tempo e risorse per la redazione del Bilancio di genere, giudicato «privo di benefici reali per la comunità».

Lo rende noto il gruppo consiliare Adesso Calcinaia.

Last modified: Dicembre 30, 2025